"Вместе всей страной" – как волонтеры раздают помощь в Абайской области

Неравнодушные казахстанцы помогают погорельцам и спасателям в Абайской области, чем могут: кто добрым словом напутствует, а кто делом выручает. Корреспондент Zakon.kz поговорил с героями, которые сплотились в борьбе со стихийным бедствием.

Пожары в Абайской области не стихают, но люди надеются на лучшее. Трагедия вновь показала, насколько важна и опасна работа лесников и огнеборцев. Отблагодарить их за труд и придать им еще большей силы в борьбе с бушующей огненной стихией – вот главная цель волонтеров. И, конечно же, поддержать жителей оказавшихся в эпицентре бедствия.

Фото: Zakon.kz

Этим утром практически во всех крупных городах страны заработали центры помощи жителям Абайской области. В Алматы пункт организовали в здании бывшего трамвайного депо. Одной из первых в него пришла 19-летняя алматинка Амира Елеусизова. Она готова помочь в сборе продуктов питания, лекарств и одежды.

"Трагедия затронула меня до глубины души. Страшно осознавать, что гибнут люди, животные и уничтожаются леса. Поэтому это общая беда. Наши алматинцы всегда были отзывчивы и думаю поток помощи будет большой", - считает Амира.

Фото: Zakon.kz

В пункт сбора гуманитарной помощи, расположенный на улице Байтурсынова, 22к1, уже начали поступать продукты, сюда приносят воду и детское питание. Волонтеры заявляют, что на днях в Абайскую область отправят около 50 тонн необходимых товаров.

"В городе более 30 волонтерских организаций, все они задействованы. Пункт работает с утра и до вечера. Уже поступают звонки от желающих помочь. Штаб Семея подсказал нам, что именно необходимо. Исходя из перечня, мы принимаем напитки, питание, респираторные маски, зарядные устройства, средства гигиены, влажные салфетки и некоторые лекарства". Багдат Анарбаева, руководитель фронт-офиса волонтеров Алматы

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе акима Абайской области добавили, что сейчас в штабах еды и воды достаточно.

"Вчера весь день привозили теплую одежду, сигареты, кефир. Поэтому есть все. Люди не голодают и никакого дефицита нет", - заверили местные власти.

Фото: Пресс-служба акима Абайской области

Фото: Пресс-служба акима Абайской области

Тем временем, пункты сбора открылись и в Семее. На помощь землякам отозвалась и визажист Динара Садырбаева, которая долгие годы состоит в рядах местных волонтеров. Девушка на своей странице в Instagram объявила сбор денег для нуждающихся. По ее словам, откликнулись тысячи неравнодушных граждан из разных уголков страны.

"У меня телефон разрывается, тысячи сообщений, каждый хочет помочь, чем может. Мы закупили необходимое: кефир, потому что пожарный, когда тушит огонь, у него в горле остается осадок дыма, и горло першит. Он пьет молочку, чтобы облегчить дыхание. Это я сама на себе испытала. Потом мы покупали сладкое, воду, овощи, мясо". Динара Садырбаева

Волонтер рассказала, что вчера вечером в Семее был густой смог, было тяжело дышать даже в респираторах.

По ее словам, в поселках люди напуганы. Их эвакуация из зон бедствий продолжается. Их размещают в колледжах, гостиницах. Большинство из погорельцев семьи с детьми.

"Вчера я была в штабе Успенки, туда приехали девушки, у которых отец был лесником и погиб в пожаре. Также в тоже утро мне моя подписчица написала, что потеряла сестру при пожаре. Вечером у меня на руках были данные погибших, и в этом списке я увидела ее сестру. Тяжело было сообщать подписчице о смерти ее сестры". Динара Садырбаева

Также собеседница поделилась, что появилось сообщение о том, что в селе Бородулиха нужны добровольцы для расчистки дороги.

"Необходима мужская сила. Нужно убрать пеньки, которые сгорели, расчистить дорогу, чтобы машины могли проехать в село. Сегодня мы сделали кличь и есть желающие помочь", - сказала жительница Семея.

Волонтеры уверены, сила в единстве, только объединив усилия можно остановить распространение огня и избежать больших жертв.

Фото: Пресс-служба акима Абайской области

8 июня в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы" загорелся лесной массив. В результате погибли 14 человек. Из-за крупного пожара эвакуировали жителей трех сел в Абайской области. Версию поджога как причины возгорания рассматривает следствие.