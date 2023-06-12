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В Алматы прошел Континентальный чемпионат Азии по шахматам

В Алматы прошел Континентальный чемпионат Азии по шахматам Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы во Дворце спорта им. Балуана Шолака состоялась торжественная церемония награждения победителей, а также закрытие турнира по континентальному чемпионату Азии по шахматам.

Чемпионат проходил с 3 по 11 июня, где за звание лучшего игрока сражались 127 сильнейших игроков из 18 стран Азии, включая Казахстан, Китай, Индию, Иран, Филиппины, Шри-Ланку, ОАЭ и Сингапур.

В торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель акима Алматы Асем Нусупова, а также президент Азиатской федерации шахмат Шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян.

В Алматы прошел Континентальный чемпионат Азии по шахматам

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Чемпионом в открытом блиц-турнире стал мастер FIDE, 20-летний Арыстан Исанжулов из Семея (рейтинг стандарт 2408, рейтинг в блице – 2450). Второе место – у шахматиста из Индии Венкатеша Пранава, на третьем месте – наш соотечественник Денис Махнев.

Среди женщин "золото" в блице досталось женскому международному мастеру из Алматы, 18- летней Ксении Балабаевой (рейтинг стандарт 2186, рейтинг в блице 2113). "Серебро" получила Дивья Дешмух из Индии, "бронза" - у монгольской шахматистки Турмунхийн Мунхзул.

В Алматы прошел Континентальный чемпионат Азии по шахматам

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Титул шахматного короля Азии достался узбекскому гроссмейстеру Шамсиддину Вохидову (рейтинг FIDE 2583), он набрал наивысшее количество баллов – 7. Серебро досталось иранскому гроссмейстеру Бардия Данешвару (рейтинг FIDE 2555) с 6,5 баллами, а бронза – казахстанскому шахматисту Алишеру Сулейменову (рейтинг FIDE 2463), который также набрал 6,5 баллов.

В Алматы прошел Континентальный чемпионат Азии по шахматам

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Шестеро лучших игроков: четыре победителя открытого чемпионата и две победительницы женского чемпионата получат право участвовать в Кубке мира 2023 года, который пройдет в Баку с 29 июля по 26 августа. Финалисты Кубка мира пройдут в турнир претендентов, победитель которого сразится за высший титул в шахматном мире – звание чемпиона мира по шахматам.

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