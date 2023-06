Сильвио Берлускони: непростая история экс-премьера Италии

Ушел из жизни бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В конце сентября ему исполнилось бы 87 лет. Известно, что в последние месяцы он испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В материале Zakon.kz вспомнил самые яркие моменты карьеры и жизни политика.

Сильвио Берлускони – итальянский государственный и политический деятель, бизнесмен, медиамагнат и самый влиятельный человек в Италии.

Он четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011), став рекордсменом по времени пребывания в должности премьер-министра Итальянской Республики. Также политик стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейской страны.

Former Italian Prime Minister Silvio Berlusconi has died at the San Raffaele hospital in Milan at the age of 86. #GLOBALink pic.twitter.com/rKqLGZHmMx — China Xinhua News (@XHNews) June 12, 2023

С 1986 по 2016 год Берлускони владел футбольным клубом "Милан". Максимальное место в списке Forbes (25-е) бизнесмен занимал в 2005 году с 12 миллиардами долларов. Он являлся основателем телесети Mediaset.

Один стал самым ярким и эксцентричным политиком Италии. Его называли Кавальере (Il Cavaliere"), поскольку он являлся Кавалером Большого креста ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой" и имел орден "За трудовые заслуги". Его уважали и за то, что он самостоятельно добился успехов.

Семья

Родился в Милане 29 сентября 1936 года и был старшим из трех детей в семье глубоко верующих католиков. Его отец был банковским служащим, мама – домохозяйкой.

Семья Берлускони жила на улице Волтурно, в неблагополучном, грязном, криминализованном, полном бродяг и бездомных квартале Милана. Шестилетний Сильвио застал ковровые бомбардировки Милана после того, как Италия при Муссолини вступила во Вторую мировую войну в качестве союзника гитлеровской Германии.

В 1943 году Берлускони попали в эвакуацию. Отец, опасающийся за свою безопасность, скрывался в Швейцарии, и единственным кормильцем в семье была мать. Поэтому после учебы в католической школе Сильвио подрабатывал на фермах, где доил коров и собирал картофель.

Тяжелые годы детства научили Сильвио выживать в любых условиях, помогли овладеть разными ремеслами и закалили его характер.

В 1954 году Сильвио Берлускони поступил на юридический факультет Миланского университета.

В студенческие годы Берлускони не боялся работы. Он начал зарабатывать себе на жизнь, торгуя хозяйственными товарами, писал курсовые работы для других студентов. Тогда же будущий политик увлекся творческой деятельностью: стал фотографировать на свадьбах и торжествах, вести концерты, где играл на контрабасе и пел на круизных судах, в ночных клубах, а также организовывал экскурсии для туристов по портовым городам.

Silvio Berlusconi in pictures - Telegraph

The Telegraph620 × 620Search by image

A young Silvio Berlusconi is pictured singing on a cruise ship in the 1960s pic.twitter.com/lx29GDoAUf — vonFurstenberg, loving it! (@purse05) December 17, 2017

В 1957 году Сильвио Берлускони устроился в строительную компанию Immobiliare costruzioni, а в 1961-м окончил университет и получил премию в 2 млн лир за свою дипломную работу по проблемам правового регулирования рекламного бизнеса.

После окончания университета Берлускони основал строительную компанию Cantieri Riuniti Milanesi (Союз застройщиков Милана). По его собственным рассказам, с первоначальным капиталом ему помог отец – он обналичил пенсионные накопления. Кроме того, поддержку финансированием начинающему бизнесмену оказал банк Rasini, хозяин которого был приятелем семьи Берлускони, и швейцарский доверительный фонд из Лугано.

В это время Италия переживала строительный бум, и проект строительства жилых домов на миланской улице Альчиати оказался выгодным. В 1963 году он открыл строительную фирму Edilnord, которая в течение нескольких лет возвела ряд жилых кварталов в разных районах Милана, в том числе "Милан-2" на 4 тыс. квартир.

Из-за этого проекта Берлускони впервые обвинили в коррупции и незаконном лоббировании своих интересов, но недостаточные доказательства позволили ему уйти от ответственности. К 1973 году Берлускони стал одним из крупнейших девелоперов Италии и одним из богатейших бизнесменов страны. Тогда же он купил виллу в городе Аркоре недалеко от Милана, которая стала его резиденцией на всю дальнейшую жизнь.

Карьера

Сильвио Берлускони – пример политического долголетия. Начав свою карьеру в строительном и медиа-бизнесе, он дебютировал в политике в возрасте 57 лет.

В 1994 году им была создана партия "Вперед, Италия" (Forza Italia). Именно тогда Берлускони сумел впервые занять премьерское кресло и стать политическим рекордсменом страны – его партия на парламентских выборах получила почти 43% голосов.

Very chad picture of future PM Silvio Berlusconi with a .357 Magnum revolver on his desk, 1977. pic.twitter.com/w3ODLeGG2s — Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) April 27, 2022

В дальнейшем президент республики поручил Берлускони сформировать правительство, которое было утверждено парламентом в мае 1994 года (в должности премьер-министра до 17 января 1995 года).

В 1999-2000 годах сам Берлускони несколько раз представал перед итальянским судом по обвинению в экономических преступлениях (неуплате налогов, даче взятки), но был полностью оправдан. В 2001 году Сильвио Берлускони вернулся в кресло премьер-министра Италии, находясь в должности до 17 мая 2006 года.

Весной 2006 года вновь состоялись выборы. Ввиду так называемого закона Кальдероли, который автоматически оставляет больше половины мест в парламенте за победившей партией, Сильвио Берлускони и его правительство лишь немного уступили левым, но этого оказалось достаточно, чтобы проиграть. В результате чего "Вперед, Италия!" и ее идейный вдохновитель перешли в оппозицию и в 2007 году влились в федеративную партию "Народ свободы".

На выборах в 2008 году против Берлускони было выдвинуто множество обвинений в подкупе и давлении на прессу, но, несмотря ни на что, харизматичный итальянский лидер уже в четвертый раз оказался в кресле председателя Совета министров. Однако разного рода скандалы сопровождали весь срок его пребывания у власти. На него было даже совершено покушение в 2009 году.

Обстановка накалялась, особенно на фоне ухудшающейся экономической ситуации в Италии. Последней каплей стало уголовное дело, заведенное на премьер-министра, поэтому в ноябре 2011 года он вновь ушел в отставку.

In memory of #Berlusconi, here's the surreal story of how Merkel and Sarkozy told him to resign in 2011: 'Italy's problem is you, Italy's high interest rates are because of you. If you want to do service to your country, step down!' pic.twitter.com/v3a3bF359g — Xavier D'Arcy (@xadarcy) June 12, 2023

Разобравшись с громким скандалом, опальный политик решил вернуться в 2012 году, но проиграл выборы демократам и опять оказался в оппозиции. В 2014 году он был осужден за неуплату налогов, получив год общественных работ и запрет на участие в государственной деятельности.

Помимо удач, политик проходил через ряд испытаний, становясь фигурантом многочисленных резонансных дел. В силу возраста единственным вердиктом стали общественно-полезные работы. Наказание он получил по делу о финансовых мошеннических схемах компании "Медиасет", принадлежащей его холдингу. Из-за этого приговора экс-премьер лишился места в Сенате, а также был отстранен от возможности вести активную политическую деятельность в течение пяти лет.

Italy's longest serving PM

Silvio Berlusconi D€∆d at 86.



Berlusconi most famous politician for 2000's Gen ...miss him pic.twitter.com/p7q1HQAUo5 — narne kumar06 (@narne_kumar06) June 12, 2023

12 мая 2018 года суд Милана вынес решение о полной реабилитации Берлускони по делу о налоговых нарушениях. Об одном из очередных уголовных дел Берлускони сказал:

"Как вы знаете, бури меня не пугают. За 17 лет я повидал всякое. Меня пытались вычеркнуть из политики и истории всеми возможными способами". Сильвио Берлускони

Экс-премьер тут же вновь выдвинул свою кандидатуру – но на пост не главы правительства Италии, а лидера партийного списка Forza Italia на выборах 2019 года в Европарламент. Сильвио Берлускони уже участвовал в выборах в парламент Европейского союза в 1994-м, 1999-м, 2004-м и 2009 годах, однако был депутатом лишь с 1999-го по 2001 год. Остальные три раза охотно уступал мандат делавшим карьеру коллегам по партии. Но в 2019-м Берлускони захотел взять судьбу ЕС в свои руки и в возрасте 82 лет занял место в Европарламенте, став итальянцем, который чаще всех соотечественников являлся евродепутатом. Но через год стало ясно, что даже "кавальере" уязвим. В начале сентября 2020 года Сильвио Берлускони сообщил, что заболел коронавирусом. Вскоре после этого врачи диагностировали у него воспаление легких.

Берлускони сумел справиться с болезнью и на парламентских выборах летом 2022 года выставил свою кандидатуру в качестве кандидата от Forza Italia на пост премьера. Ранее его партия сформировала коалицию с изначально возникшими из неофашистской среды "Братьями Италии" и праворадикальной "Лигой". Но консерваторы Берлускони не смогли повторить свои прежние успехи – за них проголосовало всего 8% избирателей.

Forza Italia уже не играла доминирующей роли в коалиционных переговорах. Берлускони не смог добиться выполнения большинства его требований лидером "Братьев Италии" Джорджей Мелони.

Таким образом, роли поменялись: когда-то Мелони впервые получила свой первый министерский пост – министра по делам молодежи – в одном из кабинетов Берлускони. После выборов 2022 года она продемонстрировала своему учителю то, что он всю жизнь считал почти немыслимым: современная женщина поставила его, "кавальере", на место.

Скандалы и судебные тяжбы

На протяжении своей многолетней карьеры политик обвинялся в искусственном завышении цен при приобретении прав на телевещание. По версии следствия, часть денег, якобы заплаченных за эти права, ушла на взятки. Кроме самого премьера, фигурантами этого скандального дела стали многие ближайшие сотрудники мультимиллионера и ряд топ-менеджеров его медийной империи.

Также Сильвио Берлускони многократно обвинялся в финансовых аферах, коррупции, даче взяток чиновникам, участии в сексуальных скандалах, привлекался к суду. Часть инициированных против него уголовных процессов закончились тюремными сроками, которые предприимчивый политик ни разу не отсидел – каждый раз Верховный суд аннулировал приговоры судов низших инстанций.

Так, только в 1994 году, когда он был избран премьер-министром Италии, получил шесть повесток из прокуратуры в связи с обвинениями в коррупции и налоговых махинациях. Политика обвинили в налоговых нарушениях, а несколько месяцев спустя суд приговорил премьера к полутора годам тюрьмы.

Фото: flickr

В январе 1996 года Сильвио Берлускони привлекли к суду по обвинению в сокрытии доходов и даче взяток налоговым инспекторам. Вместе с тем против него выдвинули обвинения в связях с мафией, уклонении от налогов, подкупе судей и незаконном финансировании предвыборной кампании.

Кроме того, Берлускони неоднократно выступал в суде в качестве свидетеля по делам своих соратников, избегая статуса обвиняемого. В других случаях адвокатам политика удавалось избавить его от ответственности, прибегая к апелляциям. Ко всему прочему, в 1970-1980 годах Сильвио Берлускони был связан с лидерами сицилийской мафии – данный факт установлен в ходе следствия.

Zal Benito Berlusconi nu ook 72 Ruby's krijgen in de hemel? Of 72 schoonmoeders in de hel? pic.twitter.com/BbSBBsAMAN — Ewout Klei (@EwoutKlei) June 12, 2023

С именем Берлускони связана и череда секс-скандалов. Другое громкое дело было связано с танцовщицей ночного клуба, подрабатывавшей проституцией, – Каримой эль-Маруг по прозвищу Руби-сердцеедка. Премьер-министру предъявили обвинение в злоупотреблении служебным положением при освобождении ее из полицейского участка, а также пользовании услугами несовершеннолетних проституток. Прокуратура требовала для Берлускони шесть лет тюрьмы по "делу Руби" и судебного запрета занимать госдолжности. Суд первой инстанции удовлетворил это требование, однако по решению Апелляционного суда Милана политик был полностью оправдан.

Футбол

🗣️ The story of an era ❤️🖤



🗣️ Berlusconi e il Milan, una storia meravigliosa ❤️🖤



#SempreMilan pic.twitter.com/lU8XGge7nE — AC Milan (@acmilan) June 12, 2023

Берлускони в течение 30 лет владел футбольным клубом "Милан". За это время команда восемь раз становилась чемпионом Италии, пять раз побеждала в Лиге чемпионов и трижды выиграла Межконтинентальный кубок по футболу. В 2016 году он продал клуб за €740 млн.

Look at Franco Baresi on the left. My thoughts are with all of Silvio Berlusconi’s family and friends at this time. The great memories will live forever. pic.twitter.com/QiAeGW9SoO — Douglas Bagley (@dougbagleyfdl) June 12, 2023

Личная жизнь

Берлускони был женат дважды. Его первой супругой в 1965 году стала Карла Эльвира Делль’Ольо, в браке с которой родились двое детей – дочь Мария Эльвира и сын Пьерсильвио. Брак распался в 1980 году, когда Берлускони познакомился с актрисой Вероникой Ларио. Спустя десять лет Берлускони официально зарегистрировал отношения с Вероникой, но в 2014 году брак был расторгнут. От второго союза у Берлускони трое детей – дочери Барбара, Элеонора и сын Луиджи.

[ACM insta] Barbara Berlusconi is at the San Siro Stadium together with her father, Presid… http://t.co/oIzwzkTGtG pic.twitter.com/CHzqFKP7Y5 — Ockta (@adhvt) September 19, 2015

Здоровье

За последние годы миллиардер и медиа-магнат перенес несколько приступов болезни, в том числе COVID-19 в 2020 году. Тогда после выписки он сказал, что болезнь была "коварной" и стала самым опасным вызовом, с которым он когда-либо сталкивался.

У него уже много лет стоял кардиостимулятор, а в 2016 году он перенес операцию на сердце по замене аортального клапана и преодолел рак простаты. В январе 2022 года политика госпитализировали в связи с инфекцией мочевыводящих путей.

В апреле текущего года врачи диагностировали у Сильвио Берлускони лейкемию. Политика госпитализировали 5 апреля в отделение интенсивной терапии клиники "Сан-Раффаэле" с признаками пневмонии. В мае он был выписан из больницы.

По данным СМИ, заболевание крови стало причиной госпитализации Берлускони в конце марта.

В мае Берлускони 45 дней находился в "Сан-Раффаэле", где врачи, помимо лейкемии, диагностировали у него на этом фоне развивающуюся пневмонию. Было принято решение о прохождении курса химиотерапии. Как уточняло агентство ANSA со ссылкой на близких к политику источников, его тип заболевания лечится минимально инвазивными методами, а сам экс-премьер-министр хорошо реагирует на назначенную ему терапию. В апреле он сообщил, что ему тяжело, но он справится "и в этот раз".

9 июня Берлускони был снова госпитализирован в больницу "Сан-Раффаэле" в Милане. Туда прибыли члены его семьи – брат Паоло и дети Марина, Элеонора, Барбара и Пьер. Состояние политика вскоре после госпитализации ухудшилось.

12 июня Сильвио Берлускони умер из-за ухудшения состояния на фоне хронического миеломоноцитарного лейкоза.

Рассуждая о смерти, Берлускони говорил с присущим ему сардоническим юмором: "Какая досада, что все мы когда-нибудь умрем, а в мире останется еще столько чудесного и прекрасного!".

Завещание Берлускони, составленное им при участии давнего друга и личного адвоката Никколо Гедини, содержится в тайне, но суть его Берлускони уже сделал достоянием общественности. Согласно распоряжениям, отданным детям и родственникам, после его кончины они вправе распродать все его имущество, включая виллы, компании, акции и тому подобное. Но Берлускони просил сделать исключение и не продавать виллу Сан-Мартино в Аркоре, включая дом и поместье.