Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколькими яхтами и самолетами владеют казахстанцы

Казахстан налог на роскошь Фото: pixabay
На круглом столе в Сенате вице-министр национальной экономики Азамат Амрин поделился статистикой владения казахстанцами самолетами и яхтами, сообщает Zakon.kz.

Азамат Амрин поделился статистикой в своей презентации во время обсуждения налога на роскошь.

"Яхты, частные самолеты имеются у ограниченного круга лиц. 490 яхт в собственности у физических лиц, 176 – у юридических лиц. 248 самолетов в собственности у физлиц. 665 – у юрлиц".Министерство национальной экономики РК

Азамат Амрин на круглом столе в Сенате 12 июня рассказал, каким видят в ведомстве налог на роскошь, а именно на десятки квартир, дорогие авто, яхты, алкоголь и табачную продукцию. Он отметил, что в ведомстве сейчас работают над повышением налогообложения предметов роскоши. Вице-министр подчеркнул, что речь не идет об отдельном, едином налоге. Это будет дополнительное налогообложение отдельных категорий товаров, через акцизы и налог на имущество.

Также представители МНЭ и Минфина ответили на вопрос, смогут ли богатые люди уклоняться в будущем от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.

Читайте также

Пожар в Абайской области: министр по ЧС провел аэровизуальное обследование

Для Мухамедиулы обвинение запросило девять лет лишения свободы

Жадра Жулмухаметова
Сенат Парламента РК МНЭ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
Главное к утру: День траура, награды для погибших, расследование пожара
Главное к утру: День траура, награды для погибших, расследование пожара
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
Смертельная авария произошла в центре Алматы
Смертельная авария произошла в центре Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления