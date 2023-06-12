Сколькими яхтами и самолетами владеют казахстанцы

На круглом столе в Сенате вице-министр национальной экономики Азамат Амрин поделился статистикой владения казахстанцами самолетами и яхтами, сообщает Zakon.kz.

Азамат Амрин поделился статистикой в своей презентации во время обсуждения налога на роскошь.

"Яхты, частные самолеты имеются у ограниченного круга лиц. 490 яхт в собственности у физических лиц, 176 – у юридических лиц. 248 самолетов в собственности у физлиц. 665 – у юрлиц". Министерство национальной экономики РК

Азамат Амрин на круглом столе в Сенате 12 июня рассказал, каким видят в ведомстве налог на роскошь, а именно на десятки квартир, дорогие авто, яхты, алкоголь и табачную продукцию. Он отметил, что в ведомстве сейчас работают над повышением налогообложения предметов роскоши. Вице-министр подчеркнул, что речь не идет об отдельном, едином налоге. Это будет дополнительное налогообложение отдельных категорий товаров, через акцизы и налог на имущество.

Также представители МНЭ и Минфина ответили на вопрос, смогут ли богатые люди уклоняться в будущем от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.