В Степногорске женщину задержали за угон и ДТП

Фото: Zakon.kz

В УП города поступило заявление местного жителя о том, что ночью 9 июня неизвестным лицом был совершен угон со двора дома принадлежащего ему автомобиля Toyota Windom, сообщает Zakon.kz.

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