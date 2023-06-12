В Степногорске женщину задержали за угон и ДТП
Фото: Zakon.kz
В УП города поступило заявление местного жителя о том, что ночью 9 июня неизвестным лицом был совершен угон со двора дома принадлежащего ему автомобиля Toyota Windom, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, сумма ущерба составила 3,5 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".
"По показаниям злоумышленницы, возвращаясь домой в нетрезвом виде, она заметила припаркованный автомобиль. Ключ оказался в замке зажигания. В результате, сев за руль авто, женщина, не справившись с управлением, въехала в столб", – говорится в сообщении.
В настоящее время ее причастность устанавливается.
Ведется следствие.
Ранее в Алматы мужчина заправил угнанный автомобиль и покатал на нем друга.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ