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Законодательство РК

В Степногорске женщину задержали за угон и ДТП

рация Фото: Zakon.kz
В УП города поступило заявление местного жителя о том, что ночью 9 июня неизвестным лицом был совершен угон со двора дома принадлежащего ему автомобиля Toyota Windom, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, сумма ущерба составила 3,5 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".

"По показаниям злоумышленницы, возвращаясь домой в нетрезвом виде, она заметила припаркованный автомобиль. Ключ оказался в замке зажигания. В результате, сев за руль авто, женщина, не справившись с управлением, въехала в столб", – говорится в сообщении.

В настоящее время ее причастность устанавливается.

Ведется следствие.

Ранее в Алматы мужчина заправил угнанный автомобиль и покатал на нем друга.

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Елена Беляева
Акмолинская область Степногорск
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