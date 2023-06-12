Работника ТОО подозревают в растрате 34 млн тенге

Работника одного из ТОО в Акмолинской области подозревают в растрате 34 млн тенге, передает Zakon.kz.

Сообщение о факте растраты поступило в отдел полиции Аршалынского района 9 июня.

Руководитель ТОО заявил, что в период с 1 ноября 2022 года по настоящее время один из финансово ответственных работников предприятия растратил 34 млн тенге.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного имущества".

"В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что злоумышленник, получив денежные средства на покупку за границей племенных животных высокой продуктивности, оплатил лишь половину требующейся суммы. Другую часть денежных средств мужчина растратил". Пресс-служба ДП Акмолинской области

В настоящее время его причастность проверяется. Проводятся иные следственные действия.

Ранее сотрудников службы охраны МВД в Актюбинской области задержали за растрату.