Главное за день: борьба с пожаром в Абайской области, новые омбудсмены и соболезнования Казахстану

Пожарный обратился к казахстанцам, а следствие рассматривает версию поджога как причины пожара в Абайской области. Итоги дня в обзоре Zakon.kz.

Елена Рыбакина официально стала третьей ракеткой мира

К данному часу в активе новой третьей ракетки мира 5090 очков, впереди Елены только две теннисистки. Это чемпионка "Ролан Гаррос-2023" Ига Швёнтек (8940), и Арина Соболенко (8012).

Еще одна спортсменка из Казахстана Юлия Путинцева немного улучшила свое положение в рейтинге WTA, поднявшись на семь ступенек, теперь она 51-я ракетка.

Параллельно обновился и мужской мировой рейтинг ATP, где представители казахстанского тенниса показали хорошие цифры. Александр Бублик поднялся на 4 позиции и сейчас занимает 47-е место. Тимофей Скатов (135), Михаил Кукушкин (252) и Бейбит Жукаев (256).

Советы санврачей

В Саркандском районном управлении санитарно-эпидемиологического контроля дали рекомендации населению при задымлении населенных пунктов из-за лесных пожаров.

При повышенной задымленности атмосферного воздуха, вызванной лесными пожарами, следует уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, ограничивающим поступление в организм вредных химических веществ. Советы от санврачей читайте здесь.

Кадровые перестановки

12 июня Касым-Жомарт Токаев произвел ряд назначений.

Он снял с должности Уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, которая занимала эту должность с июля 2019 года. Вместо нее новым Омбудсменом стала Динара Закиева.

Также президент назначил Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения. Возглавила новый в Казахстане институт Светлана Жакупова.

Основными целями Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения являются обеспечение гарантий прав и законных интересов этой категории населения, а также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами. Уполномоченный будет осуществлять свою деятельность на общественных началах.

Обращение пожарного

Спасатель Елдос Нуртазаев, принимающий участие в тушении крупного пожара в Абайской области, записал видеообращение к казахстанцам. Он попросил всех объединиться, а также не мешать их работе.

Он объяснил, почему техника не заезжает вглубь леса и ответил на вопрос, который пожарным задают казахстанцы: "Почему не работаете?".

Приговор Курманбеку Бакиеву

Курманбека Бакиева, занимавшего пост президента Кыргызстана с 2005 по 2010 год, в суде Первомайского района Бишкека заочно приговорили к 10 годам лишения свободы.

Бывшего президента и других фигурантов уголовного дела осудили по делу о коррупции на золоторудном месторождении Кумтор.

Его имущество конфискуют и он не сможет работать на госслужбе в течение трех лет после отбытия наказания.

Соболезнования от глав государств

12 июня президенту Касым-Жомарту Токаеву позвонил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он выразил соболезнования главе государства и народу Казахстана в связи с человеческими жертвами при лесном пожаре.

Также с главой государства переговорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выразил глубокие соболезнования Касым-Жомарту Токаеву и братскому народу Казахстана

Двумя днями ранее, 10 июня, соболезнования выразил и президент России Владимир Путин.

Скончался герой Руанды

Дамас Гисимба, приютивший и спасший жизни сотен людей во время геноцида в Руанде, умер в возрасте 61 года. Детский дом, которым руководили Гисимба и его брат, стал убежищем во время геноцида, унесшего жизни 800 тыс. руандийцев.

В 1994 году Гисимба и его брат управляли детским домом, основанным их родителями в Кигали, столице Руанды.

Гисимба приютил более 400 детей и взрослых, которые прятались на чердаке, в подвале и в комнатах.

Он месяцами поддерживал жизнь людей с помощью посылок Красного Креста и вел переговоры с ополченцами о выживании детского дома.

Пожар в Абайской области – поджог?

Органы проводят всестороннее разбирательство по вопросу возможного поджога, который стал причиной пожара.

"Расследование направлено на определение возможного поджигателя и установление, являлся ли поджог основной причиной масштабного пожара". пресс-служба акимата Абайской области

В акимате напомнили, что за распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ и соцсетей предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы.

Прогноз от нового министра по ЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов рассказал об обстановке по пожару в Абайской области.

По его словам, на данный момент ситуация стабильная и находится под контролем.

Министр отметил, что во время облета в восточном направлении обнаружили активность пожара, но поставлены конкретные задачи для того, чтобы сосредоточить силы и средства для ликвидации очагов горения для тушения пожара авиационной техникой и наземной группировкой.

Месси задержали в аэропорту Пекина

Лионель Месси прибыл в Китай не с аргентинским паспортом, а с испанским, из-за чего у футболиста были проблемы с полицией.

11 июня футболисты сборной Аргентины прибыли в Китай, чтобы начать подготовку к игре. Но в аэропорту был Лионеля Месси задержали.

Футболист сумел объяснить полиции свою ошибку и его отпустили, оформив визу по ускоренной процедуре.

Налог на роскошь

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин и вице-министр финансов Ержан Биржанов ответили на вопрос, смогут ли богатые люди уклоняться в будущем от налога на роскошь, переписывая свое имущество на родственников.

Плательщиком налога на роскошь будет физическое лицо. Новый Налоговый кодекс примут в 2025 году, в этом же году вступит в силу всеобщее декларирование. Последним его этапом будет указание физлицами активов, которые они имеют. Любое движение имущества не останется незамеченным.

Умер Сильвио Берлускони

Лидер партии Forza Italia и основатель Mediaset скончался в возрасте 86 лет.

Берлускони вернулся в больницу Сан-Раффаэле в прошлую пятницу после длительной госпитализации – 45 дней,

У бывшего премьера Италии диагностировали пневмонию и формы лейкемии.



Опасность для сел в Абайской области

Села Талица, Половинки и Каштак находятся вне лесного фонда и, следовательно, не подвергаются прямой угрозе возгорания. Об этом заявил заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков.

Несмотря на близость пожарной линии, Талица и другие близлежащие населенные пункты остаются в безопасности.