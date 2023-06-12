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Пожар в Абайской области: министр по ЧС провел аэровизуальное обследование

пожарные в Абайской области Фото: пресс-служба МЧС РК
12 июян министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов провел совещание оперативного штаба, где сформулировали ключевые задачи по тушению лесного пожара, а также разработали дополнительные меры для стабилизации лесопожарной обстановки в регионе, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, приняты все необходимые меры по тушению пожара и минимизации ущерба, а главное – защиты населения. На месте круглосуточно дежурят специалисты, работает оперативный штаб.

Он также подчеркнул, что все необходимые силы и средства готовы к дальнейшему выполнению поставленных задач.

В тушении лесного пожара участвуют силы и средства ДЧС Абайской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской областей, а также из городов Астаны и Алматы, и военнослужащие частей МЧС.

После совещания министр провел аэровизуальное обследование территории лесостепной зоны. В результате облета приняли решение перебросить вертолеты с водосливными устройствами на участки возгорания и произвести перегруппировка сил и средств на очаги пожара.

Во время облета осмотрели развитие лесного пожара вблизи населенных пунктов. Угрозы населению в настоящий момент нет.

В тушении лесного пожара задействовано около 1500 человек и более 300 единиц техники МЧС, Комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и Министерства обороны. В совокупности, с начала пожара было осуществлено 1017 сбросов воды с общим объемом более 3039 тонн с помощью 14 вертолетов.

Сырым Шарипханов отметил, что ситуацию осложняют сильный порывистый ветер до 17 м/с и сложная рельефная местность, и призвал оперативный штаб учитывать эти факторы при борьбе с пожаром:

"Наиболее сложными и трудоемкими являются остановка и локализация пожара. Должны быть учтены условия местности и препятствия в борьбе с огнем".Сырым Шарипханов

Тушение пожара продолжается в трех направлениях: с юга, запада и востока. На восточном направлении с помощью тяжелой техники ведется работа по созданию минерализованных полос.

Шарипханов выразил благодарность всем участвующим в тушении лесного пожара, и заверил, что, несмотря на сложившиеся условия, совместные усилия приведут к скорейшему устранению стихийного бедствия.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами. Еще один человек числится пропавшим.

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Пожар в Абайской области Сырым Шарипханов МЧС РК
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