В 2023 году из Казахстана пытались незаконно вывезти 75 тонн нефтепродуктов

За 5 месяцев 2023 года в автомобильных пунктах пропуска на таможенной границе ЕАЭС (Туркестанская область), было пресечено 128 фактов незаконного вывоза в Республику Узбекистан нефтепродуктов общим объемом 42 665 литров, сообщает Zakon.kz.

Общая сумма начисленных штрафов составила 4,6 млн тенге, передает пресс-служба Комитета государственных доходов МФ РК.

В автомобильных пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РК с Российской Федерацией (АПП Ауыл, АПП Жезкент, АПП Коянбай, АПП Байтанат, АПП УБА, П/П Кайрак, П/П Акбалшык, П/П Урлютобе, П/П Косак) и Кыргызстаном (П/П Кеген, П/П Айша-бибі, П/П Кордай, П/П Сыпатай батыр), было выявлено 427 фактов незаконного вывоза нефтепродуктов, общим объемом 32 354 литров, сумма начисленных штрафов составила 11,5 млн тенге.

Кроме того, Комитетом государственных доходов приняты меры по недопущению таможенного декларирования нефтепродуктов, запрещенных к вывозу, в информационной системе электронного декларирования "АСТАНА-1".

С 31 января 2023 года сроком на шесть месяцев введен запрет на вывоз с территории РК автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.