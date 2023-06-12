Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю Кабинета министров Италии Джорджии Мелони в связи с кончиной видного государственного деятеля, бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме глава нашего государства отметил выдающиеся заслуги Сильвио Берлускони, внесшего значительный вклад в укрепление и развитие сотрудничества между Казахстаном и Италией.

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в больнице в Милане на 87-м году жизни.

