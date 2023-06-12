Ситуация в Украине: НАТО начало крупнейшие военные учения, Зеленский перенес День Победы на 8 мая

Фото: Instagram/nato

Замглавы украинского МИДа Андрей Мельник считает, что Берлин мог бы направить Киеву больше танков и другой бронетехники. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг продления зерновой сделки, сообщает Zakon.kz.

Россия была обязана встать на защиту людей, живущих в Донбассе, ведь они чувствуют себя частью русского народа, заявил президент России Владимир Путин;

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы в стране на 8 мая;

Также Зеленский заявил, что Международный уголовный суд начал расследование разрушения Каховской ГЭС. По его словам, представители МУС побывали в Херсонской области;

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что направляется в Украину, где встретится с Зеленским и представит программу поддержки после разрушения Каховской ГЭС;

Украина и Россия обменялись пленными. В Москву вернулись 94 человека, в Киев - 95;

В МИД КНР прокомментировали сообщения о якобы поставках техники российским военным. Там заявили, что не знакомы с данной ситуацией;

НАТО начала крупнейшие военно-воздушные учения "Air Defender 23" в Германии. В них примут участие около 250 военных самолетов из 25 государств-членов и стран-партнеров НАТО, в том числе Япония и Швеция;

Российские спасатели эвакуировали из населенных пунктов Херсонской области, оказавшихся в зоне подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, 7,2 тыс. человек, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо;

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг продления зерновой сделки;

Дания поставит Украине боеприпасы на $36 млн, сообщает украинское агентство УНИАН;

Делегация из президентов семи стран Африки может посетить Украину и Россию уже на этой неделе для обсуждения мирной инициативы, сообщил ТАСС источник;

Премьер Японии Фумио Кисида считает Украину защищенной "ядерным зонтиком" Китая. Он объяснил это соглашением от 2013 года о сотрудничестве;

В Украине по итогам проверки состояния бомбоубежищ около трети из 63 тыс. проверенных укрытий не могут быть использованы по назначению, сообщили в Государственной службе страны по чрезвычайным ситуациям;

Украине нужно больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники, заявил замглавы украинского МИДа Андрей Мельник. Он считает, что Берлин мог бы направить Киеву больше танков, чем 18 уже поставленных;

РФ и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок в 2022 году, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира;

Спецпосланник Папы Римского по украинскому урегулированию, посетивший ранее Киев, посетит и Москву. Читайте также Актер Майкл Фассбендер попал в аварию на гонках во Франции Британец взобрался на 73 этаж небоскреба в Южной Корее без страховки Умер Сильвио Берлускони

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