Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: НАТО начало крупнейшие военные учения, Зеленский перенес День Победы на 8 мая

Ситуация в Украине 12 июня Фото: Instagram/nato
Замглавы украинского МИДа Андрей Мельник считает, что Берлин мог бы направить Киеву больше танков и другой бронетехники. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг продления зерновой сделки, сообщает Zakon.kz.
  • Россия была обязана встать на защиту людей, живущих в Донбассе, ведь они чувствуют себя частью русского народа, заявил президент России Владимир Путин;
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы в стране на 8 мая;
  • Также Зеленский заявил, что Международный уголовный суд начал расследование разрушения Каховской ГЭС. По его словам, представители МУС побывали в Херсонской области;
  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что направляется в Украину, где встретится с Зеленским и представит программу поддержки после разрушения Каховской ГЭС;
  • Украина и Россия обменялись пленными. В Москву вернулись 94 человека, в Киев - 95;
  • В МИД КНР прокомментировали сообщения о якобы поставках техники российским военным. Там заявили, что не знакомы с данной ситуацией;
  • НАТО начала крупнейшие военно-воздушные учения "Air Defender 23" в Германии. В них примут участие около 250 военных самолетов из 25 государств-членов и стран-партнеров НАТО, в том числе Япония и Швеция;
  • Российские спасатели эвакуировали из населенных пунктов Херсонской области, оказавшихся в зоне подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, 7,2 тыс. человек, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо;
  • Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг продления зерновой сделки;
  • Дания поставит Украине боеприпасы на $36 млн, сообщает украинское агентство УНИАН;
  • Делегация из президентов семи стран Африки может посетить Украину и Россию уже на этой неделе для обсуждения мирной инициативы, сообщил ТАСС источник;
  • Премьер Японии Фумио Кисида считает Украину защищенной "ядерным зонтиком" Китая. Он объяснил это соглашением от 2013 года о сотрудничестве;
  • В Украине по итогам проверки состояния бомбоубежищ около трети из 63 тыс. проверенных укрытий не могут быть использованы по назначению, сообщили в Государственной службе страны по чрезвычайным ситуациям;
  • Украине нужно больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники, заявил замглавы украинского МИДа Андрей Мельник. Он считает, что Берлин мог бы направить Киеву больше танков, чем 18 уже поставленных;
  • РФ и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок в 2022 году, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира;
  • Спецпосланник Папы Римского по украинскому урегулированию, посетивший ранее Киев, посетит и Москву.

Читайте также

Актер Майкл Фассбендер попал в аварию на гонках во Франции

Британец взобрался на 73 этаж небоскреба в Южной Корее без страховки

Умер Сильвио Берлускони

Константин Вноровский
Россия Дания Ситуация в Украине МАГАТЭ НАТО Гутерриш Антониу Зеленский Владимир Папа Римский Путин Владимир Африка Китай США Швеция Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
Главное к утру: День траура, награды для погибших, расследование пожара
Главное к утру: День траура, награды для погибших, расследование пожара
Смертельная авария произошла в центре Алматы
Смертельная авария произошла в центре Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления