Ситуация в Украине: НАТО начало крупнейшие военные учения, Зеленский перенес День Победы на 8 мая
Фото: Instagram/nato
Замглавы украинского МИДа Андрей Мельник считает, что Берлин мог бы направить Киеву больше танков и другой бронетехники. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг продления зерновой сделки, сообщает Zakon.kz.
- Россия была обязана встать на защиту людей, живущих в Донбассе, ведь они чувствуют себя частью русского народа, заявил президент России Владимир Путин;
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы в стране на 8 мая;
- Также Зеленский заявил, что Международный уголовный суд начал расследование разрушения Каховской ГЭС. По его словам, представители МУС побывали в Херсонской области;
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что направляется в Украину, где встретится с Зеленским и представит программу поддержки после разрушения Каховской ГЭС;
- Украина и Россия обменялись пленными. В Москву вернулись 94 человека, в Киев - 95;
- В МИД КНР прокомментировали сообщения о якобы поставках техники российским военным. Там заявили, что не знакомы с данной ситуацией;
- НАТО начала крупнейшие военно-воздушные учения "Air Defender 23" в Германии. В них примут участие около 250 военных самолетов из 25 государств-членов и стран-партнеров НАТО, в том числе Япония и Швеция;
- Российские спасатели эвакуировали из населенных пунктов Херсонской области, оказавшихся в зоне подтопления после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, 7,2 тыс. человек, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо;
- Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что обеспокоен ситуацией вокруг продления зерновой сделки;
- Дания поставит Украине боеприпасы на $36 млн, сообщает украинское агентство УНИАН;
- Делегация из президентов семи стран Африки может посетить Украину и Россию уже на этой неделе для обсуждения мирной инициативы, сообщил ТАСС источник;
- Премьер Японии Фумио Кисида считает Украину защищенной "ядерным зонтиком" Китая. Он объяснил это соглашением от 2013 года о сотрудничестве;
- В Украине по итогам проверки состояния бомбоубежищ около трети из 63 тыс. проверенных укрытий не могут быть использованы по назначению, сообщили в Государственной службе страны по чрезвычайным ситуациям;
- Украине нужно больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники, заявил замглавы украинского МИДа Андрей Мельник. Он считает, что Берлин мог бы направить Киеву больше танков, чем 18 уже поставленных;
- РФ и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок в 2022 году, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира;
- Спецпосланник Папы Римского по украинскому урегулированию, посетивший ранее Киев, посетит и Москву.
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