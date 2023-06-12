Снимки из космоса о начавшемся в Абайской области пожаре были у специалистов еще 8 июня

Специалисты "Қазақстан Ғарыш Сапары" еще 8 июня заметили, что в Абайской области начинается сильнейший пожар, сообщает Zakon.kz.

Заметив горячие температурные точки на территории природного резервата "Семей орманы", через специальный геосервис они передали данные в МЧС, Комитет лесного хозяйства и местным экстренным службам, передает КТК.

"Там изначально был небольшой очаг пожара – это зафиксировалось и по термальным точкам, и на визуальном снимке было видно, где начался пожар. В ночь с 8 на 9 июня пожар очень быстро сильно распространился ввиду усиления ветра и высокой температуры. Наутро 9 июня пожар составил уже более 30 тысяч гектаров. Эта информация также в оперативном режиме передавалась". Зам. председателя правления АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" Оскен Тойшибеков

В "Қазақстан Ғарыш Сапары" рассказали, что снимки они передают спасателям до восьми раз в течение суток, а фото из космоса отправляют дважды в день. Те, в свою очередь, должны своевременно отреагировать. Что мешало сделать это сразу, установит следствие – уголовное дело по факту пожара уже возбуждено. Специалистов из "Қазақстан Ғарыш Сапары" привлекут к нему в качестве экспертов.

О том, что в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" загорелся лесной массив, стало известно 8 июня 2023 года. В результате крупного пожара погибли 14 человек. Их посмертно наградили орденами. Еще один человек числится пропавшим.

