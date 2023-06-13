США хотят включить в СБ ООН шесть новых членов без права вето

Соединенные Штаты хотят включить в Совет безопасности ООН шесть постоянных членов без права вето, сообщает Zakon.kz.

Об этом в понедельник, 12 июня, написала газета The Washington Post.

Как пишет издание, американский президент Джо Байден намерен путем реорганизации расширить влияние развивающихся стран во всемирной организации.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд проводит консультации с дипломатами из 193 стран организации, чтобы узнать их мнение о возможном расширении Совбеза до ежегодной встречи мировых лидеров в Нью-Йорке этой осенью.

Ведущие развивающиеся страны давно добивались изменений в Совете Безопасности, поскольку он, по их мнению, не отражает интересы стран Африки, Азии и Латинской Америки. Поскольку реформа повлечет за собой изменения в уставе ООН, она потребует ратификации всеми постоянными членами Совбеза.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил мнение, что ООН требуется реорганизация по причине сложившейся мировой обстановки.