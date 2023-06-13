Рыночная стоимость Роналду упала на €5 млн
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Такие данные приводит Transfermarkt.
В то же время игрок входит в тройку лидеров саудовской Про-Лиги. Туда же включен партнер Роналду по команде полузащитник Талиска. Замыкает топ-3 защитник футбольного клуба "Аль-Наср" Гислен Конан.
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Роналду перешел в "Аль-Наср" в конце декабря 2022 года. Оклад форварда в саудовском клубе составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
В октябре 2014 Transfermarkt оценивал Криштиану Роналду в €120 млн. В 2018 "Реал" продал португальца в "Ювентус" за 118 млн. "Аль-Наср" получил звезду мирового футбола бесплатно, после того как Криштиану Роналду расторг контракт с "Манчестер Юнайтед".
Криштиану Роналду остается самым дорогим футболистом в Саудовской Аравии и в своей возрастной категории, но среди всех игроков мира он только 602-й.
В начале июня Роналду высказался о своем будущем в "Аль-Насре". Он подчеркнул, что намерен остаться в команде, и выразил надежду, что в следующем сезоне клуб завоюет трофеи.