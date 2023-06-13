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Посещать леса запретили жителям ЗКО

Посещать леса запретили жителям ЗКО Фото: пресс-служба МЧС РК
В жаркую и ветреную погоду жителям Западно-Казахстанской области акимат запретил ходит в леса из-за высокой пожароопасной ситуации, сообщает Zakon.kz.

В акимате Западно-Казахстанской области подписали соответствующее постановление, пишет Мой город. В департаменте по ЧС пояснили, что в регионе установилась пожароопасная ситуация.

"На период высокой пожарной опасности посещение и въезд в леса жителям и гостям Западно-Казахстанской области, а также проведение определенных работ на территории государственного лесного фонда области – запрещено". Пресс-служба ДЧС ЗКО

Ограничение действует с 10 утра до 9 часов вечера, уточнили в ведомстве. Как только погода улучшится и высокая опасность возникновения пожаров будет снята, запрет прекратит действовать.

Пока же, по прогнозам синоптиков, жаркая погода с температурой воздуха до +30, продержится в регионе в ближайшие несколько дней.

Ранее в лесном хозяйстве Талдыкоргана ввели запрет на вход на территорию лесных посадок. Такие меры введены после пожара в соседней Абайской области.

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