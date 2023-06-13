Древний обряд провели жители области Абай

Десятки жителей Абайской области собрались для коллективной молитвы и жертвоприношения, которые призваны вызвать дождь в регионе, сообщает Zakon.kz.

В селе Озерки Абайской области жители провели древний обряд тасаттық, во время которого сельчане коллективно помолились и принесли жертву. Так верующие надеются вызывать дождь, который поможет в борьбе с пожарами в регионе, передает AstanaTV.

Согласно прогнозам синоптиков, следующие дни в регионе обещают быть сухими и жаркими. Такая погода мешает тушению пожара, который бушует пятые сутки в природном резервате "Семей орманы".

10 июня стало известно, что при тушении пожара в лесном массиве резервата погибли 14 человек. Все они посмертно представлены к награде. Еще одного пропавшего без вести тракториста ищут полицейские.



12 июня в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим.

По прогнозам синоптиков, 13 июня в Абайской области пройдет кратковременный дождь.



Ранее на набережной Костаная жители провели коллективную молитву, призывая дождь. До прочтения намаза местные фермеры принесли в жертву 22 головы скота, мясо от которых раздали нуждающимся.