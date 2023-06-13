В Шымкенте отменили празднование дня города

В Шымкенте отказались от празднования дня города из-за трагедии в области Абай, сообщает Zakon.kz.

День города в Шымкенте ежегодно отмечают 19 июня. В этом году власти решили отказаться от праздничных мероприятий, посвященных дню рождения мегаполиса, пишет Elitar.

Причиной отказа от праздника стала трагедия в Абайской области, где во время тушения пожара в природном резервате погибли 14 человек.

Пожар в резервате "Семей орманы" Абайской области разгорелся 8 июня. К тушению подключились лесники, пожарные региона и других областей. 10 июня стало известно о гибели 14 человек. На следующий день президент Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура в стране.