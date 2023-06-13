Главное к утру: увольнение вице-министра нацэкономики, загадочная смерть в Актобе, поиски тракториста
Увольнение Усерова
В Министерстве экономики подтвердили информацию о снятии Ильяса Усерова с должности вице-министра. О задержании Усерова стало известно 12 апреля. Тогла его поместили под домашний арест.
Загадочная смерть
В соцсетях города Актобе появилась информация о гибели 19-летней девушки. Дело обросло противоречивыми слухами и домыслами и стало резонансным. Родные заявляют об убийстве. В полиции завели дело о доведении до самоубийства.
Поиски тракториста
Вечером 12 июня сотрудники полиции нашли в степи исправный трактор работника лесничества Абайской области, который пропал двумя днями ранее при тушении пожара. Полицейские продолжают искать пропавшего мужчину.
Новости Казахстана
Национальную юрту за 13 миллионов тенге хотели приобрести в Управлении спорта и физической культуры Жетысуской области. Фактическая ее стоимость – 4,5 млн тенге.
В Кызылординской области огнеборцы ликвидировали возгорание сухостоя. Причиной пожара стал поджог, считают специалисты.
Работникам лесного хозяйства "Семей орманы" с 1 июля повысят зарплату. Об этом заявила министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова.
Суд Павлодарской области ограничил в правах местную жительницу за ненадлежащий уход за ребенком. Первоклассник из-за отсутствия еды в доме попрошайничал на улице.
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