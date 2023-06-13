Главное к утру: увольнение вице-министра нацэкономики, загадочная смерть в Актобе, поиски тракториста

Задержанного два месяца назад вице-министра нацэкономики сняли с поста. В Актобе погибла девушка, есть две версии. Трактор пропавшего при тушении пожара в Абайской области тракториста нашли, сообщает Zakon.kz.

Увольнение Усерова

В Министерстве экономики подтвердили информацию о снятии Ильяса Усерова с должности вице-министра. О задержании Усерова стало известно 12 апреля. Тогла его поместили под домашний арест.

Загадочная смерть

В соцсетях города Актобе появилась информация о гибели 19-летней девушки. Дело обросло противоречивыми слухами и домыслами и стало резонансным. Родные заявляют об убийстве. В полиции завели дело о доведении до самоубийства.

Поиски тракториста

Вечером 12 июня сотрудники полиции нашли в степи исправный трактор работника лесничества Абайской области, который пропал двумя днями ранее при тушении пожара. Полицейские продолжают искать пропавшего мужчину.

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