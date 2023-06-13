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Казахстанские теннисисты выросли в рейтинге после "Ролан Гаррос"

Казахстанские теннисисты выросли в рейтинге после «Ролан Гаррос» Фото: ktf.kz
Рейтинги казахстанских теннисистов резко поднялись в позициях Ассоциации теннисистов-профессионалов после прошедших игр "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в рейтинге по версии АТР поднялся на четыре позиции. Теперь казахстанец занимает 47-ю строчку в мировой таблице, пишет Sports.kz.

Тимофей Скатов взлетел в рейтинге аж на 12 пунктов и обосновался на 135-м месте по версии АТР.

Александр Недовесов в парном разряде переместился сразу на пять строчек вверх и расположился на 59-м месте. Теннисист Андрей Голубев сместился на одну отметку вниз, расположившись 81-м месте таблицы.

12 июня 2023 года Ассоциация женщин-теннисисток (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, по итогам которого казахстанка Елена Рыбакина поднялась на историческое третье место.

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