Казахстанские теннисисты выросли в рейтинге после "Ролан Гаррос"

Рейтинги казахстанских теннисистов резко поднялись в позициях Ассоциации теннисистов-профессионалов после прошедших игр "Ролан Гаррос", сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в рейтинге по версии АТР поднялся на четыре позиции. Теперь казахстанец занимает 47-ю строчку в мировой таблице, пишет Sports.kz.

Тимофей Скатов взлетел в рейтинге аж на 12 пунктов и обосновался на 135-м месте по версии АТР.

Александр Недовесов в парном разряде переместился сразу на пять строчек вверх и расположился на 59-м месте. Теннисист Андрей Голубев сместился на одну отметку вниз, расположившись 81-м месте таблицы.

12 июня 2023 года Ассоциация женщин-теннисисток (WTA) опубликовала обновленный рейтинг, по итогам которого казахстанка Елена Рыбакина поднялась на историческое третье место.