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В два раза вырос объем маркированной обуви в Казахстане

В два раза вырос объем маркированной обуви в Казахстане Фото: pixabay
С начала вступления в действие правил обязательной маркировки товаров в апреле этого года на рынке Казахстана количество маркированной обуви увеличилось в два раза, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития, в марте, до начала вступления в действие правил об обязательной маркировке обуви, было зарегистрировано 6 млн единиц продукции за месяц. В апреле и мае этот показатель вырос до 15 млн единиц обуви в каждый из периодов.

"По данным предпринимателей, в том числе импортеров, затраты на маркировку составили в среднем 350 тенге, или около 1% на одну пару обуви". Пресс-служба МИИР

В Казахстане система маркировки и прослеживаемости распространяется на три товарные группы: табак, обувные товары и поэтапное введение маркировки и прослеживаемости лекарственных средств.

С 1 апреля 2023 года в Казахстане начала действовать система обязательной цифровой маркировки обуви. Ее запуск планировался еще год назад, но предприниматели попросили предоставить им больше времени для адаптации к новым правилам. Курирующие государственные органы пошли на уступку и дали бизнесменам дополнительный год.

До начала вступления правил в действие дистрибьюторы ответили на вопрос о том, повлечет ли это за собой рост стоимости обуви.

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