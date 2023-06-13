В День открытых дверей в Больнице МЦ УДП РК проконсультировали 307 пациентов

В преддверии Дня медицинского работника Медицинский центр Управления делами Президента РК организовал бесплатный врачебный прием пациентов и провел День открытых дверей.

Поток населения, пришедшего на прием к квалифицированным врачам Больницы, был значителен. 16 врачей терапевтического и хирургического профиля старались принять всех пациентов и оказать консультацию в полном объеме с возможностью выслушать жалобы пациента, изучить выписки из больниц, рассмотреть результаты анализов, последние снимки УЗИ/МРТ и дать компетентное заключение.

Фото: Больница МЦ УДП РК

Всего в День открытых дверей к врачам оториноларингологу, хирургу, травматологу-ортопеду, урологу, кардиохирургу, нейрохирургу, акушеру-гинекологу, аритмологу, ангиохирургу, пульмонологу, ревматологу, терапевту, нефрологу обратились 307 пациентов.

Наибольшей популярностью у пациентов пользовались врачи-травматологи, но рекордное количество пациентов за день принял врач-ангиохирург Тимур Искендиров.

Фото: Больница МЦ УДП РК

"Проведение Дня открытых дверей – важное мероприятие как для пациентов, так и для врачей. Пациентам это дает возможность получить консультативное заключение и при необходимости получить высокоспециализирован-ную медицинскую помощь в нашей Больнице в рамках обязательного медицинского страхования. Врачам же предоставляется возможность показать пациентам возможности, которыми обладает Больница для оказания медицинской помощи экспертного класса", – поделился впечатлениями врач-ангиохирург Тимур Искендиров.

Фото: Больница МЦ УДП РК

"Хочу отметить терпение, такт, этическое отношение, профессиональное внимание врача-гинеколога Рахимовой Сабиры Сабитовны. Я обратилась к ней уже после 13:00 в День открытых дверей, так как была огромная очередь. Сабира Сабитовна все равно приняла меня и провела консультацию и дала рекомендации, очень нужные мне. Спасибо ей! Здоровья ей, успехов, благополучия и счастья!" – говорит пациент Дня открытых дверей Алиса Искакова.

Фото: Больница МЦ УДП РК

Врачи и медсестры Больницы МЦ УДП РК приняли активное участие в мероприятии и оказали каждому посетителю индивидуальный подход. Подобные дни дают возможность населению сосредоточиться на своем здоровье и получить консультацию квалифицированных специалистов.