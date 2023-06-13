Победитель Лиги чемпионов-2023 провел парад в Манчестере
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"Горожане" вышли на парад, в качестве команды, которая выиграла футбольный "требл". "МанСити" стал чемпионом АПЛ, завоевал Кубок Англии и не имел себе равных в главном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов.
Ooooooohhhhh… 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/ysfEqijTMu— Manchester City (@ManCity) June 12, 2023
Автобус с футболистами и тренерским составом "Сити" проехал по улицам Манчестера, где их приветствовали многочисленные фанаты.
.@PepTeam loves City! 🤩🏆 pic.twitter.com/zQ5LAtjLwJ— Manchester City (@ManCity) June 12, 2023
Игроки "МанСити" и их наставник Пеп Гвардиола за свои заслуги получили поздравительные сообщения от многих знаменитых лиц, в основном от звезд мирового шоу-бизнеса, в числе которых актриса Голливуда Джулия Робертс и певец-композитор Элтон Джон.
Футбольный сезон завершен во многих ведущих чемпионатах стран Европы.
Заключительным поединком на европейской арене стал финал Лиги Чемпионов, где "МанСити" минимально переиграл "Интер" – 1:0. Победу англичанам принес победный гол испанского полузащитника Родри.