Победитель Лиги чемпионов-2023 провел парад в Манчестере

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити", который 10 июня выиграл Лигу чемпионов сезона 2022/23, провел чемпионский парад в своем родном городе, сообщает Zakon.kz.

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"Горожане" вышли на парад, в качестве команды, которая выиграла футбольный "требл". "МанСити" стал чемпионом АПЛ, завоевал Кубок Англии и не имел себе равных в главном клубном турнире Европы – Лиге чемпионов.

Автобус с футболистами и тренерским составом "Сити" проехал по улицам Манчестера, где их приветствовали многочисленные фанаты.

Игроки "МанСити" и их наставник Пеп Гвардиола за свои заслуги получили поздравительные сообщения от многих знаменитых лиц, в основном от звезд мирового шоу-бизнеса, в числе которых актриса Голливуда Джулия Робертс и певец-композитор Элтон Джон.

Футбольный сезон завершен во многих ведущих чемпионатах стран Европы.

Заключительным поединком на европейской арене стал финал Лиги Чемпионов, где "МанСити" минимально переиграл "Интер" – 1:0. Победу англичанам принес победный гол испанского полузащитника Родри.