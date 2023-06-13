Нацбанк: Курс тенге укрепился на 3,1% за пять месяцев

С начала января по конец мая курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 3,1% до 448,16 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

Это в своем выступлении на заседании правительства РК 13 июня рассказал глава Нацбанка Галымжан Пирматов.

"С начала текущего года по конец мая курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 3,1% до 448,16 тенге за доллар. Валютные интервенции Национальный банк не проводил". Галымжан Пирматов

Укрепление национальной валюты с начала года он связывает с несколькими факторами.

Во-первых, сохраняется привлекательность тенговых инструментов как внутри страны, так и со стороны нерезидентов. Так, уровень долларизации депозитов с начала текущего года снизился с 31,6% в декабре 2022 года до 29,3% по итогам апреля 2023 года. Приток иностранных инвесторов в государственные ценные бумаги РК увеличился на 94 млрд тенге. Во-вторых, поддержку тенге в январе-мае оказывали продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере 2,9 млрд долларов и продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора на сумму 1,6 млрд долларов.

"Динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов". Галымжан Пирматов

Курсы валют в обменниках Казахстана на 13 июня можно узнать здесь.

