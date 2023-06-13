Фонд Нурлана Смагулова направляет 50 млн тенге в Абайскую область

Чрезвычайная ситуация в Абайской области, унесшая жизни наших соотечественников, потрясла казахстанцев. Ущерб от разбушевавшегося огня еще только предстоит подсчитать.

Но помощь со всем уголков страны уже направляется в Семей. Частный фонд Нурлана Смагулова передает для помощи пострадавшему региону 50 миллионов тенге.

Кроме того бренд Chery, входящий в "Астана Моторс", уже перечислил 14 млн тенге на помощь пострадавшим в Абайской области.



Представители фонда Нурлана Смагулова связались с областным акиматом и штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера, чтобы получить уточненную информацию по первостепенным нуждам региона и совместно решить, куда будут направлены эти средства.