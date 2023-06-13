Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Толпа на толпу: массовую драку устроили школьники в поле Туркестанской области

Толпа на толпу: массовая драка школьников произошла в поле Туркестанской области Фото: pixabay
В Казнете распространяют видео массовой драки школьников в Туркестанской области. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе полиции региона, инцидент произошел 11 июня.

"Толпа на толпу. 4 человека пострадали. Один из них в тяжелом состоянии", – отмечает автор в подписи к публикации.

Согласно данным правоохранителей, потасовка между школьниками произошла 11 июня в Казыгуртском районе на старом ипподроме после игры в футбол.

"При проверке установлено, что по данному факту в больницу никто не обращался и заявление в полицию не поступало. Также установлены несколько молодых людей на видео и опрошены. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства. Данный факт находится на контроле руководства ДП области".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Вместе с тем, полицейские совместно с местными исполнительными органами на постоянной основе проводят профилактические мероприятия и разъяснительную работу по недопущение правонарушений среди несовершеннолетних.

"Уважаемые жители, просим доверять только достоверной информации", – заключили стражи порядка.

Аналогичный инцидент произошел 22 мая в Алматы: тогда ночью в микрорайоне Аксай-3 произошла массовая драка.

Читайте также

Лесной пожар в Абайской области: площадь возгорания составляет порядка 60 тыс. гектаров

Крупный пожар в Абайской области: спасатели отстояли лесничество близ Семея

Какую еще помощь окажут семьям погибших в Абайской области

Анастасия Московчук
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
Главное к утру: увольнение вице-министра нацэкономики, загадочная смерть в Актобе, поиски тракториста
Главное к утру: увольнение вице-министра нацэкономики, загадочная смерть в Актобе, поиски тракториста
14-летнего подростка пригласили работать в SpaceX
14-летнего подростка пригласили работать в SpaceX
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
В МВД казахстанцам напомнили о "старой" схеме мошенников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления