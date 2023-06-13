Толпа на толпу: массовую драку устроили школьники в поле Туркестанской области

В Казнете распространяют видео массовой драки школьников в Туркестанской области. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе полиции региона, инцидент произошел 11 июня.

"Толпа на толпу. 4 человека пострадали. Один из них в тяжелом состоянии", – отмечает автор в подписи к публикации.

Согласно данным правоохранителей, потасовка между школьниками произошла 11 июня в Казыгуртском районе на старом ипподроме после игры в футбол.

"При проверке установлено, что по данному факту в больницу никто не обращался и заявление в полицию не поступало. Также установлены несколько молодых людей на видео и опрошены. Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства. Данный факт находится на контроле руководства ДП области". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Вместе с тем, полицейские совместно с местными исполнительными органами на постоянной основе проводят профилактические мероприятия и разъяснительную работу по недопущение правонарушений среди несовершеннолетних.

"Уважаемые жители, просим доверять только достоверной информации", – заключили стражи порядка.

Аналогичный инцидент произошел 22 мая в Алматы: тогда ночью в микрорайоне Аксай-3 произошла массовая драка.