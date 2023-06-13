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В Алматы ограничат проезд по проспекту Сейфуллина

В Алматы ограничат проезд по проспекту Сейфуллина Фото: Zakon.kz
В Алматинских тепловых сетях рассказали, что будет ограничено движение по проспекту Сейфуллина, сообщает Zakon.kz.

С 22:00 15 июня до 10:00 16 июня в Турксибском районе будет закрыто движение для автотранспорта по проспекту Сейфуллина, от улицы Кипренского до улицы Анны Никольской. Движение по названной улице будет перекрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента". Пресс-служба "Алматинских тепловых сетей"

Жителей города просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.

Ранее стало известно, что до 30 августа перекроют несколько улиц в Алматы. 

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