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Законодательство РК

Скляр рассказал, кто отвечает за резерват "Семей орманы"

Скляр рассказал, кто отвечает за резерват "Семей орманы" Фото: akorda.kz
По словам вице-премьер-министра Романа Скляра, глава ВКО Даниал Ахметов не отвечает за резерват "Семей орманы", сообщает Zakon.kz.

В кулуарах заседания правительства РК журналисты поинтересовались у Романа Скляра, понесет ли какую-то ответственность за пожар в Абайской области аким ВКО Даниал Ахметов. Ведь две области отделились друг от друга всего год назад.

"Резерват "Семей орманы" находится в ведении Минэкологии и природных ресурсов, не в области".Роман Скляр

При этом министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в те дни, когда пожар разгорался находилась на международном форуме "Астана".

"В тот день когда проходил форум, днем произошло возгорание, масштабы были недооценены – при сильном ветре и при температуре плюс +38 градусов верховой пожар очень быстро распространился. Сейчас идет расследование (на вопрос об ответственности Сулейменовой, – прим. ред.), прокуратура проводит расследование, и в его рамках будет определена ответственность всех виновных лиц".Зульфия Сулейменова

Ответил он и на вопрос о том, почему экс-министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин не поехал на место пожара.

"За это он был освобожден (от должности, – прим. ред.)".Роман Скляр

10 июня стало известно о гибели 14 человек в ходе тушения пожара в "Семей орманы" Абайской области. Все погибшие посмертно награждены орденом "Құрмет". Известно также о поисках еще одного человека, который 10 июня отправился на тушение пожара. Трактор мужчины был найден 12 июня полицейскими региона. 

Премьер-министр Алихан Смаилов 13 июня от имени правительства выразил соболезнование близким погибших от пожара в Абайской области.

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Пожар в Абайской области Ахметов Даниал Скляр Роман Казахстан
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