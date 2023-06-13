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"Бизнесмен" из Алматы заработал 94 млн тенге на криптовалюте

"Бизнесмен" из Алматы заработал 94 млн тенге на криптовалюте Фото: Zakon.kz
Житель Алматы с 2019 по 2022 года занимался обменом криптовалюты. Тем самым, как рассказали Zakon.kz 13 июня в пресс-службе АФМ, осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.

Как следует из сообщения, в ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс предоставлял услуги по покупке и продаже различной криптовалюты, без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.

"Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек "Binanсe" составила почти 693 тыс. долларов или около 310 млн тенге, а совокупный годовой доход за 2020-2021 гг. по ИП составил почти 94 млн тенге."Пресс-служба АФМ РК

Отмечено, что суд признал виновным индивидуального предпринимателя и назначил наказание в виде штрафа.

7 июня 2023 года сообщалось, что подозреваемая в организации Qnet LTD вернула потерпевшим 36 млн тенге.

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