Цифровая маркировка: как работает в РК отслеживание продаж табачных изделий

В Казахстане ряд товаров оснастили цифровыми кодами, а на фоне дискуссии вокруг возможного запрета вейпов, некоторые эксперты считают, что должны быть усилены правила маркировки и отслеживание продажи через все каналы.

Об этом наш корреспондент побеседовал с управляющим директором проектного офиса при Едином операторе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров АО "Казахтелеком" Алматом Исмаиловым.



– На какую табачную продукцию распространяется цифровая маркировка для отслеживания их продажи?

– С 1 октября 2020 года на все табачные изделия распространяется цифровая маркировка, которая в 2022 году заменила функцию акцизной марки. За нарушение этого правила участникам оборота табачных товаров грозит штраф. Согласно Постановлению Правительства РК от 10 сентября 2020 года продукция по коду товарной номенклатуры ВЭД - 2404, содержащая табак…; прочая продукция, содержащая никотин подлежит обязательной маркировке средствами идентификации с 1 апреля 2021 года. В данную товарную номенклатуру также входят жидкости для электронных систем потребления, а также электронные сигареты. Это означает, что под маркировку также попадают и одноразовые электронные сигареты. По другим ТН ВЭД кодам жидкости для электронных систем потребления завозить невозможно.

– Что эта маркировка даёт и как выглядит процесс отслеживания?

– Код маркировки заменил акцизную марку, ее цель – регулировать рынок табачной продукции для защиты потребителя и государства. Благодаря системе маркировки и прослеживаемости можно увидеть каждую упаковку табачной продукции, ввезенную в страну, и ее по пути до продавца. Маркировка делает полностью прозрачный рынок и потребитель защищен – на полки магазинов поступает только легальная продукция, безопасная. Маркировку осуществляют производители либо импортеры, в розницу продукция поступает уже маркированной. Мы как единый оператор проводим разъяснительную работу для всех участников рынка, оказываем помощь в подключении участников к ИС МПТ и заказу кодов. Система маркировки и прослеживаемости уже доказала свою эффективность, недавно была задержана крупная партия немаркированных одноразовых электронных сигарет, оценочная стоимость которой составила более 2,4 мрд. тенге. Имеет смысл рассмотреть возможность изъятия с рынка уже обращаемых немаркированных электронных сигарет. Насколько мне известно, соответствующий приказ уже подписан.

– Поможет ли маркировка добросовестным предпринимателям в части соблюдения требований законодательства в сфере реализации данной продукции?

– Безусловно поможет, оборот немаркированных электронных сигарет подвергается большим штрафам согласно статье 283 КоАП, на физических лиц 153 тыс. тенге, на субъекты малого предпринимательства - 459 тыс. тенге, среднего предпринимательства 612 тыс. тенге и крупного предпринимательства 1,5 млн. тенге, с конфискацией этой продукции. Предпринимателям, которые не нарушают правила маркировки, бояться нечего, так как маркировка наоборот защищает их деятельность.

– Как цифровая маркировка помогает бороться с контрафактной продукцией?

– Мероприятия по маркировке требуют от участников рынка предоставление различных видов документов, вид продукции, код товара, код ТН ВЭД ЕАЭС, торговое наименование, страна производства, потребительские характеристики товара, сведения о разрешительных документах и др. Такой перечень документов может быть предоставлен только добросовестными производителями и участниками рынка.

Считывание средств идентификации непосредственно на рынке позволяет контролирующим органам, продавцам и потребителями идентифицировать продукцию и отследить ее путь – от производства до реализации. Приложение для потребителей называется Naqty Onim, а для продавцов NaqtySaudaAkt.

"Хотел бы призвать потребителей проверять наличие маркировки при покупке жидкостей для электронных систем потребления, в том числе одноразовых электронных сигарет, чтобы защитить себя от контрафактной продукции", – заключил Исмаилов.