Эффект от закона: Эксперты не разделяют оптимизма депутатов по возврату ворованных капиталов

Zakon.kz выяснял у экспертов финрынка – поможет ли новый законопроект по возврату незаконно приобретенных активов вернуть хотя бы какую-то часть этих когда-то утекших из страны огромных капиталов.

По официальным данным за последние четверть века из РК было выведено около 140-160 млрд долларов. Напомним, 7 июня Мажилис Парламента РК одобрил в первом чтении законопроект о возврате незаконно приобретенных активов. Главная цель документа – определение законодательных механизмов возврата незаконно полученных активов на территории Казахстана и за его пределами, выявление, пресечение и недопущение случаев их вывода за рубеж. В рамках законопроекта будут созданы специальный уполномоченный орган и комиссия, закрытый реестр юридических и физических лиц и государственный фонд.

По мнению депутатов, вывод активов оказывает негативное влияние на экономику, представляет значительную угрозу стабильности и безопасности общества, наносит ущерб поступательному развитию страны. Парламентарии указали и направление, в котором надо искать народные деньги.

"Значительная часть доходов, полученных преступным путем, разными путями оседают в мировых финансовых центрах. Эти средства незаконно вкладываются в объекты движимого и недвижимого имущества, ценные бумаги и другие финансовые инструменты, размещаются на счетах иностранных банков, находятся в офшорах". Елнур Бейсенбаев, депутат

Начинать нужно с Адама

Однако оптимизм мажилисменов не разделяют эксперты. К примеру, по словам экономиста Марата Абдурахманова, проблема возврата незаконно приобретенных активов связана с вопросами приватизации, проведенной в период с 1990 по 2010 годы, результаты которой до сих пор вызывают немало вопросов по прозрачности и законности данной процедуры.

Поставили эксперты под сомнение и некоторые статьи нового законопроекта.

"Закон о возврате незаконно выведенных активов, исходя из текста, рассчитан на несколько десятков человек максимум. К примеру, не совсем понятно, откуда взят в законе порог 13 млн МРП, поскольку прожиточный минимум в стране намного ниже. Я считаю, что своей цели закон не достигнет, поскольку механизм предусматривает такие основания, как "разумные доводы", "реестр" и так далее". Марат Абдурахманов

Солидарное с коллегой мнение о странном исчислении порога в 13 млн МРП и экономист Максат Халык.

"Разве в поле зрения комиссии не будут попадать те граждане, чьи сомнительные приобретения будут меньше 97 млн долларов или 45 млрд тенге? Ведь, 13 млн МРП – это именно такая сумма. Между тем, все мы знаем, что в стране полно коррупционеров и мошенников, чьи преступные капиталы не дотягивают до этих цифр. Очевидна какая-та выборочность закона". Максат Халык

Законопроект о возврате незаконных активов явно нуждается в доработке

Марат Абдурахманов отмечает, что в законопроекте не указаны причины этого негативного экономического явления, как вывод активов за пределы государства. Эксперт также считает, чтобы социальная справедливость была восстановлена нужен закон о финансовой реабилитации граждан и предприятий страны.

"Казахстанцам должны вернуть право собственности на имущество по приватизационным чекам с возмещением всех убытков, потерь и процентов по вознаграждению с одной стороны, и возмещением всех излишне уплаченных процентов и налогов, не имеющих обоснования, с другой. Вот тогда действительно граждане получат собственность и возможности развивать свою страну". Марат Абдурахманов

Максат Халык в свою очередь, анализируя статьи законопроекта обращает внимание на пункт, согласно которому, раскаявшиеся граждане, вернувшие государству все нечестно нажитое, не будут привлекаться к правовой ответственности.

"Я считаю, что подобным образом в закон изначально закладывается лазейка, благодаря которой для всех, позарившихся на чужое, даже в крайне неблагоприятной ситуации остается возможность выйти сухим из воды. Наоборот, необходимы показательные процессы над такими личностями". Максат Халык

Также, эксперт критикует и решение о создании специального фонда, где аккумулировались бы возвращенные государству средства.

"Мы почему-то любим чуть ли не под каждую более-менее значимую идею создавать специальные фонды, агентства и другие организации. А кто контролирует расход средств на содержание этих зачастую громоздких и раздутых административных аппаратов?", – задается вопросом Максат Халык.

В целом, по мнению экономиста, на текущий момент в вопросе возврата незаконно приобретенных активов больше пиара, нежели реально выполненных дел.

"По разным оценкам, за 30 лет из Казахстана было выведено около 200 млрд долларов. На сегодня удалось вернуть, если не ошибаюсь, всего 760 млрд тенге. Это лишь 1% от всего капитала, выведенного из страны". Максат Халык

Экономист сомневается, что на текущий момент возврат незаконно приобретенных активов придаст новый импульс развитию экономики. Аналогичного мнения придерживается и аналитик Арман Бейсембаев, который в комментариях Zakon.kz подчеркнул, что даже если эффективность законопроекта будет достойна всяческих похвал, в масштабах республики возвращенные средства и активы не окажут какого-то существенного влияния на экономику.

"Я не представляю себе правовые и юридические механизмы возврата незаконно приобретенных капиталов. Но знаю, что судебные тяжбы могут длиться годами, если не десятилетиями. Поэтому нельзя надеяться на то, что в Казахстан хлынут многомиллиардные транши со всего света". Арман Бейсембаев

Резюмируя сказанное выше, следует отметить, что эксперты сошлись на том, что на текущий момент законопроект по возврату незаконно приобретенных активов нуждается в совершенствовании и его необходимо дополнить с учетом выявленных недостатков.