Актриса Асель Садвакасова вышла замуж

Продюсер и актриса Асель Садвакасова 13 июня вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила в Stories на своей странице в Instagram.

"Сегодня спустя пять месяцев у нас произошло важное событие. Мы официально муж и жена", – написала актриса.

Фото: Instagram/asselsadvakassova

Фото: Instagram/asselsadvakassova

Также они провели обряд никах.



Фото: Instagram/asselsadvakassova

Ранее Садвакасова раскрыла имя любимого. Ее возлюбленного зовут Магжан Тлеуханов. Он младше ее.

