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Актриса Асель Садвакасова вышла замуж

Актриса Асель Садвакасова вышла замуж Фото: instagram/asselsadvakassova
Продюсер и актриса Асель Садвакасова 13 июня вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

Об этом она сообщила в Stories на своей странице в Instagram. 

"Сегодня спустя пять месяцев у нас произошло важное событие. Мы официально муж и жена",  – написала актриса. 
Асель Садвакасова вышла замуж

Фото: Instagram/asselsadvakassova

Асель Садвакасова вышла замуж

Фото: Instagram/asselsadvakassova

Также они провели обряд никах. 

Актриса Асель Садвакасова вышла замуж

Фото: Instagram/asselsadvakassova

Ранее Садвакасова раскрыла имя любимого. Ее возлюбленного зовут Магжан Тлеуханов. Он младше ее. 

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