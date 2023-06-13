Актриса Асель Садвакасова вышла замуж
Фото: instagram/asselsadvakassova
Продюсер и актриса Асель Садвакасова 13 июня вышла замуж, сообщает Zakon.kz.
Об этом она сообщила в Stories на своей странице в Instagram.
"Сегодня спустя пять месяцев у нас произошло важное событие. Мы официально муж и жена", – написала актриса.
Фото: Instagram/asselsadvakassova
Фото: Instagram/asselsadvakassova
Также они провели обряд никах.
Фото: Instagram/asselsadvakassova
Ранее Садвакасова раскрыла имя любимого. Ее возлюбленного зовут Магжан Тлеуханов. Он младше ее.
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