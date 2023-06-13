Трагедия в Абайской области: павлодарцы собрали гуманитарную помощь пострадавшим

За несколько дней жители Павлодара собрали пострадавшим от огня в Абайской области 35 тонн продуктов, минеральной воды, лекарств и посуды, сообщает Zakon.kz.

В стране объявлен всеобщий сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Абайской области. Жители Павлодара тоже не остались в стороне. Деньги на покупку всего самого необходимого выделили местные предприятия, бизнесмены, депутаты и общественные объединения.

Днем 13 июня к намеченному месту отправки прибыла фура с 20 тоннами воды, минералки, другими напитками. В другой машине пластиковая посуда и средства личной гигиены, рассказали водители.

Фото: Zakon.kz

Также одновременно идет загрузка продуктов питания, лекарств и средств гигиены со склада расположенного рядом магазина.

Фото Zakon.kz

Кто-то предоставил транспорт для доставки груза, другие сделали скидку на продукты и продукты. 30 студентов и волонтеров решили помочь с разгрузкой в Абайской области. Для некоторых из них это первый опыт оказания помощи в условиях ЧС. Но все хотят внести свой посильный вклад.

Фото Zakon.kz

Вместе с ребятами едет в пострадавшие населенные пункты председатель Павлодарского областного маслихата Илья Теренченко.

Фото Zakon.kz

"Мы не делим, кто какую помощь оказывает, главное, помочь соседям. Неправительственные организации поддержали, акимат области, волонтерское движение, бизнесмены, неравнодушные граждане", – говорит Илья Теренченко.

По его словам еще по 10 тонн ГСМ и солярки закуплены у поставщиков непосредственно в Абайской области. Также павлодарские высшие учебные заведения предоставили 15 учебных грантов для ребят из пострадавших районов.

Фото Zakon.kz

В течение часа все распределились по машинам, и колонна отправилась в путь. Сопровождают груз сотрудники дорожной полиции. Волонтеры заявляют, что уже через несколько часов все необходимое будет доставлено в пункт сбора гумпомощи, где и начнется распределение.