Ушел из жизни известный казахстанский ученый

13 июня 2023 года не стало Есболгана Тегисбаева. Известному казахстанскому ученому был 91 год, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из соцсетей Казахстанско-Российского медицинского университет⁣⁣а (КРМУ):

"13 июня ушел из жизни почетный академик международной академии "Экология", профессор кафедры "Фармация", кандидат фармацевтических наук, доцент Тегисбаев Есбулган Тегисбаевич. Выражаем свои соболезнования, коллектив Казахстанско-Российского медицинского университета".

Есболган Тегисбаев – известный в Казахстане ученый, фармацевт, педагог, родился 15 января 1932 года в селе Баскан (ныне село Жаналык) Аксуского района Жетысуской области.

Один из первых выпускников АГМИ ученых фармацевтов Казахстана и завкафедрой. Кандидат фармацевтических наук, доцент, Почетный профессор Южно-Казахстанской Государственной медицинской академии, организатор здравоохранения и высшей школы РК, ветеран труда, член КПСС со школьной скамьи. Во время ВОВ работал в Колхозе (1941-1944). Почетный гражданин Аксуского района.

После окончания Саркандской средней школы в 1952 году поступил на фармацевтический факультет КАЗГМИ. Годы учебы был председателем студенческого профкома института и член президиума ЦК профсоюза медицинских работников.

После окончания института был направлен Талдыкорганской областной Контрольно-аналитической лабораторией. Под непосредственном руководством состоялось открытие и становление областной Контрольно – аналитической лабораторией.

В 1959 году приглашен на научно-педагогическую работу в КАЗГМИ на преподавательскую должность. С 1969 года – заведующий кафедрой. В последующие 25 лет он заведовал кафедрами фармацевтической, неорганической химии, аналитической и токсикологической химии АГМИ и его филиала. 2002- 2005 годы был первым деканом фармацевтического и стоматологического факультетов. С 2005 года завкафедрой фармации КМИ.

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование смолевки широколисной и ее тритерпенового гликазида – силенозида", результаты которой нашли широкие применения в изучении лекарственной флоры Казахстана. Неоднократно возглавлял бригаду ЦКА Компартию Целинаградский и Карагандинский области.

В 1979 году Есболган Тегисбаевич по заданию правительства Казахстана организовал и стал первым директором филиала АГМИ в Шымкенте. За 10 лет под его руководительством филиал вырос в крупное, самостоятельное научное и учебно-методическое учреждение.

В 1980-1994 годы, работая проректором АГМИ, он непосредственно участвовал в организации учебно-методического процесса на государственном языке, более 20 лет возглавляя приемную комиссию.

С 2002 по 2005 года был первым деканом фармацевтического и стоматологического факультетов КМУ. В 2010 году – руководитель образовательно-издательского центра. Основатель факультета и кафедры "Фармация".

В 1956 году указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден медалью "За освоение целинных земель". В 1970 году был награжден юбилейной медалью "За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина". В 1982 году указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом "Знак Почета". Значком "Отличнику здравоохранения", медалью Имени И.М. Сеченова 1-МОЛМИ.

В 2010 году указом президента РК от 19 марта №951 награжден медалью "1941-1945 ж.ж. (Ұлы Отан Соғысындағы жеңіске 65 жыл".

В 2015 году указом президента РК награжден медалью "70-летию Победы Великой Отечественной Войны". В 2018 году – медалью Гиппократа.

Работал заведующим кафедрой "Фармация" в Казахстанско-Российском медицинском университете.