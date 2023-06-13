56 тысяч акмолинских учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием

С начала нового учебного года во всех школах области ученики будут питаться за счет государства. Об этом на брифинге для журналистов, организованном региональной службой коммуникаций, сообщил заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов.

По его словам, глава государства поручил обеспечить казахстанских детей доступным образованием и всеми условиями для качественного обучения. Одной из задач является обеспечение учащихся бесплатным питанием.

"На сегодняшний день область в полном масштабе готова реализовать задачу поставленной президентом. 1 сентября все ученики с 1 по 4 класс будут обеспечены питанием. Это требует значительных финансовых средств, решение поддержано сессией Акмолинского областного маслихата, выделено более 2 млрд. тенге для того чтоб обеспечить инициативу президента. С 2024 года на эти цели в бюджете будут закладываться ресурсы на постоянной основе". Валерий Гамазов

В ходе брифинга спикеры рассказали журналистам о проведенной работе в области в рамках празднования дня защиты детей.

Сообщается, что в регионе было проведено более 300 мероприятий, среди них были и затратные, но невзирая на это удалось охватили большое количество детей. Около 200 000 детского населения молодежного очень активно принимали участие в этих мероприятиях. Государству помогали неправительственные организации и предприниматели области.

Стоит отметить, что в дошкольных организациях области воспитывается свыше 36 000 детей, это 600 организаций. В 542 школах обучаются 135 000 детей. Как сообщили спикеры, в текущем году будут реализован ряд инициатив, озвученных Главой государства в предвыборной программе "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда", которые напрямую улучшат положение наших детей.

Так, будет продолжена работа по увеличению охвата детей дошкольным воспитанием обучением.

В области с начала года открыто 3 дошкольные организации на 400 мест, в Аршалынском, Шортандинском и Целиноградском районах. Продолжается строительство 6 детских садов с охватом свыше 1400 мест.

Ежегодно разрабатывается и реализуется совместный план мероприятий по профилактике преступности среди несовершеннолетних и предупреждению насилия. Во всех школах и колледжах созданы и действуют психологические службы, открыты 348 семейных клубов общения.

Алма Байгужина