56 тысяч акмолинских учеников начальных классов обеспечат бесплатным питанием
По его словам, глава государства поручил обеспечить казахстанских детей доступным образованием и всеми условиями для качественного обучения. Одной из задач является обеспечение учащихся бесплатным питанием.
"На сегодняшний день область в полном масштабе готова реализовать задачу поставленной президентом. 1 сентября все ученики с 1 по 4 класс будут обеспечены питанием. Это требует значительных финансовых средств, решение поддержано сессией Акмолинского областного маслихата, выделено более 2 млрд. тенге для того чтоб обеспечить инициативу президента. С 2024 года на эти цели в бюджете будут закладываться ресурсы на постоянной основе". Валерий Гамазов
В ходе брифинга спикеры рассказали журналистам о проведенной работе в области в рамках празднования дня защиты детей.
Сообщается, что в регионе было проведено более 300 мероприятий, среди них были и затратные, но невзирая на это удалось охватили большое количество детей. Около 200 000 детского населения молодежного очень активно принимали участие в этих мероприятиях. Государству помогали неправительственные организации и предприниматели области.
Стоит отметить, что в дошкольных организациях области воспитывается свыше 36 000 детей, это 600 организаций. В 542 школах обучаются 135 000 детей. Как сообщили спикеры, в текущем году будут реализован ряд инициатив, озвученных Главой государства в предвыборной программе "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда", которые напрямую улучшат положение наших детей.
Так, будет продолжена работа по увеличению охвата детей дошкольным воспитанием обучением.
В области с начала года открыто 3 дошкольные организации на 400 мест, в Аршалынском, Шортандинском и Целиноградском районах. Продолжается строительство 6 детских садов с охватом свыше 1400 мест.
Ежегодно разрабатывается и реализуется совместный план мероприятий по профилактике преступности среди несовершеннолетних и предупреждению насилия. Во всех школах и колледжах созданы и действуют психологические службы, открыты 348 семейных клубов общения.
Алма Байгужина