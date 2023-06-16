Что происходит с самой большой парковой зоной в Алматы

О реконструкции рощи Баума власти Алматы говорят уже давно. В 2022 году аким города Ерболат Досаев заявил, что разработают проект реконструкции, а после начнутся работы. Но пока еще ничего не готово, а мы решили прогуляться по самому большому парку с экологами и оценить его состояние.

Роща Баума находится в Турксибском районе Алматы. Это самая большая городская парковая зона, которая была заложена еще в 1894 году известным ученым-лесоводом Эдуардом Баумом. За годы деревья в парковой зоне разрослись. И сейчас для горожан роща стала излюбленным местом отдыха. Сюда приходят и те, кто хочет побыть наедине с самим собой.

Фото: Zakon.kz

Ежегодно власти Алматы заявляют о реконструкции в роще Баума. Специалисты оценивают масштаб работы, а экологи проводят комплексное обследование флоры парка. Она в последнее время все чаще вызывает опасение у экспертов. По их словам, многие зеленые насаждения нуждаются в срочном спасении. Стоит отметить, что на территории 149 гектаров высажено больше 100 тысяч деревьев, из них здоровых осталось чуть больше 73 тысяч, 11 тысяч практически высохли, а свыше 16 тысяч ослаблены и их нужно лечить.

Фото: Zakon.kz

Тем временем сами отдыхающие заявляют, что с каждым годом парк становится только хуже. Повсюду разбросан мусор, десятки поваленных деревьев, разбитые дорожки и сломанные скамейки. Часть из этого районные власти пытаются отремонтировать и привести в порядок, но проделанной работы все равно не видно. Буквально через несколько дней ситуация повторяется.

Фото: Zakon.kz

Помимо текущих проблем, парк облюбовали бомжи. В густых зарослях из палок и полиэтиленовых пакетов они строят небольшие домики. В них некоторые живут круглый год. Понятно, что в такие шалаши они тащат весь мусор.

Уже вечером в парк нередко наведываются любители легкой наживы. Они пристально высматривают подвыпивших или просто гуляющих горожан. Местные говорят, что грабежи в роще уже давно стали нормой. Сейчас лишь только смелые готовы прогуляться по неосвещенному парку. К слову, на территории выставлен мобильный пункт полиции, в течение дня стражи порядка объезжают периметр.

Фото: Zakon.kz

Но настоящей головной болью для властей и горожан в парке стал мусор. И это несмотря на то, что практически по всей роще есть специальные мусорные баки. Но, как правило, лишь единицы доносят бутылки, пластиковые стаканчики и упаковку до урны. Коммунальщики уже просто не знают, как бороться с местными "грязнулями".

Фото: Zakon.kz

Тревогу у отдыхающих сейчас вызывает и легендарный водный канал. Купаться в нем власти Алматы запретили еще несколько лет назад. К слову, Большой Алматинский канал не так давно претерпел реконструкцию. Чиновники надеялись запустить воду и открыть у рощи небольшой пляж, но, увы, все осталось только в планах. Сейчас воды в БАКе практически нет, а вся территория заросла сорняками.

ФОТО БАК

А это деревья, которые в роще Баума высадили год назад. Их вид не только пугает, но и говорит о том, что в роще есть проблемы с поливом зеленых насаждений, а точнее, с его отсутствием.

Фото: Zakon.kz

Если за прогулочными зонами районные власти пытаются следить и содержать их в чистоте, то внутри рощи для отдыхающих открываются настоящие джунгли с непроходимыми участками. В сухую и солнечную погоду преодолеть их не составит никакого труда, а вот в дождь или снег тропинки и дорожки превращаются в непроходимые грязевые болота.

Алматинцы не раз просили чиновников закатать новый асфальт в роще и сделать тротуары, чтобы по ним можно было безопасно передвигаться. Также местные жители просили сделать в парке для велосипедистов специальные дорожки, но за все время здесь так ничего и не появилось.

Сейчас самый большой парк в Алматы украшает только разбитый асфальт.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Между тем еще в прошлом году аким Алматы на отчетной встрече с жителями Турксибского района заявил, что уже скоро в роще Баума начнется капитальный ремонт, и буквально за несколько месяцев парковая зона кардинально преобразится. По задумке властей, в роще появится площадка для разминок, тропинки для ходьбы, а также строители приведут в порядок территорию вдоль БАКа.

В 2022 году планировалось сделать план реконструкции, а в 2023 приступить к строительным работам и завершить их. Но пока в роще Баума полная тишина. На фоне всех последних событий редакция Zakon.kz решила поинтересоваться у городских властей предстоящими планами по благоустройству парка. Когда все же горожане смогут безопасно гулять по роще?

К слову, в местной администрации по нашему запросу были немногословны.

"Проект на стадии разработки. Детали и бюджет будут известны после утверждения", – ответили в Управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы.

Пока чиновники решают, как будут проводить реконструкцию рощи Баума, отдыхающие разделились на два лагеря. Одни просят привести все в порядок, другие уверены, что капремонт только погубит парк.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

А вот эколог Тимур Елеусизов настаивает на немедленной реконструкции рощи Баума. Только проводить ее, считает специалист, нужно с умом и с привлечением именитых ученых и экспертов в области ботаники.

"Вмешательство в экосистему рощи Баума может нанести ей большой урон. Нарушится баланс внутри этого маленького мира. К примеру, может измениться система миграции птиц, погибнут некоторые животные. Реконструкция парка без научного подхода чревата самыми негативными последствиями", – заявил Тимур Елеусизов.

Стоит отметить, что специалисты провели визуальный осмотр всех зеленых насаждений в парке. Определили деревья, которыми займутся в первую очередь. Также в роще Баума намерены восстановить арычную систему. А вот все работы по реконструкции зеленого оазиса власти Алматы будут обсуждать и согласовывать с местными жителями и общественниками. Редакция будет следить за всем процессом.