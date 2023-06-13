Новичок сборной Казахстана выбыл из строя перед отборочными играми Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев проинформировал, что получивший казахстанский паспорт полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев не сможет помочь национальной команде на двух предстоящих матчах отборочного этапа Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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"Зуев, как обладатель казахского паспорта, является кандидатом в сборную, и мы его рассматриваем. В тренировочном процессе он получил повреждение и не смог бы принять участие в двух играх. Поэтому было решено его оставить, чтобы он залечил свою травму и приступил со своей командой к подготовке к чемпионату. Когда наступят следующие отборочные игры, конечно, мы его будем рассматривать". Магомед Адиев, главный тренер сборной РК

Тем временем, 13 июня сборная Казахстана завершила свои краткосрочные сборы в Алматы, на центральном стадионе. Команда уже собралась в полном составе, включая футболистов, которые играют в России, последним из которых прибыл Бахтиёр Зайнутдинов.

Уроженец Тараза Зайнутдинов прилетел в Алматы с опозданием из-за участия в Суперфинале Кубка России, где его клуб московский ЦСКА обыграл "Краснодар", а сам Бахтиёр стал обладателем первого своего трофея в составе столичных армейцев.