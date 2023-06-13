ДЧС обратился к алматинцам с предупреждением
Фото: pexels
В Департаменте по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" заявили, что с 14 по 16 июня сохраняется высокая пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в распространяемом сообщении за 13 июня, в ДЧС напомнили жителям и гостям о правилах безопасности в горно-лесной местности.
- Не разводите костры, используйте мангалы, другие приспособления для приготовления пищи.
- Не курите, не бросайте горящие спички, окурки.
- Не оставляйте на освещенной солнцем лестной поляне бутылки, осколки стекла, другой бытовой мусор и не выжигайте траву.
Ранее синоптики рассказали, где ожидаются дожди в Казахстане 14 июня. По республике сохраняется усиление ветра, на юге, юго-западе, в центре – с пыльной бурей, на севере – туман.
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