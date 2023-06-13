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ДЧС обратился к алматинцам с предупреждением

ДЧС обратился к алматинцам с предупреждением Фото: pexels
В Департаменте по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" заявили, что с 14 по 16 июня сохраняется высокая пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении за 13 июня, в ДЧС напомнили жителям и гостям о правилах безопасности в горно-лесной местности.

  • Не разводите костры, используйте мангалы, другие приспособления для приготовления пищи.
  • Не курите, не бросайте горящие спички, окурки.
  • Не оставляйте на освещенной солнцем лестной поляне бутылки, осколки стекла, другой бытовой мусор и не выжигайте траву.

Ранее синоптики рассказали, где ожидаются дожди в Казахстане 14 июня. По республике сохраняется усиление ветра, на юге, юго-западе, в центре – с пыльной бурей, на севере – туман.

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Анастасия Московчук
Алматы
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