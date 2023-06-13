ДЧС обратился к алматинцам с предупреждением

В Департаменте по ЧС Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" заявили, что с 14 по 16 июня сохраняется высокая пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в распространяемом сообщении за 13 июня, в ДЧС напомнили жителям и гостям о правилах безопасности в горно-лесной местности.

Не разводите костры, используйте мангалы, другие приспособления для приготовления пищи.

Не курите, не бросайте горящие спички, окурки.

Не оставляйте на освещенной солнцем лестной поляне бутылки, осколки стекла, другой бытовой мусор и не выжигайте траву.

Ранее синоптики рассказали, где ожидаются дожди в Казахстане 14 июня. По республике сохраняется усиление ветра, на юге, юго-западе, в центре – с пыльной бурей, на севере – туман.