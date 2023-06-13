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700 тыс. заемщикам одобрены изменения в условия заключенных договоров

700 тыс. заемщикам одобрены изменения в условия заключенных договоров по банковским займам и микрокредитам Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С начала текущего года в банки за изменением условий заключенных договоров банковского займа обратилось 116,7 тыс. заемщиков, из них 74 тыс. заемщикам одобрена реструктуризация просроченной задолженности.

В МФО обратилось 110,1 тыс. заемщиков, из которых удовлетворены заявления 93,4 тыс. заемщиков.

В целом, с 2022 года в банки и МФО обратилось 935,5 тыс. заявителей, из числа рассмотренных заявлений, более 700 тыс. заемщикам одобрена реструктуризация. Об этом Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Введенный с 1 октября 2021 года Единый порядок урегулирования просроченной задолженности по кредитам на сегодня показал свою эффективность, который позволяет снизить риски дефолта заемщиков, обеспечив лицам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить своевременное исполнение принятых обязательств перед кредиторами.

Что надо делать гражданам, в случае возникновения у него просрочки по кредиту?

Если заемщик не может исполнять свои обязательства по кредиту, то в первую очередь ему необходимо в течение 30 дней с даты наступления просрочки обратиться в банк или МФО, в которой он обслуживается, для реструктуризации кредита с письменным заявлением или иным способом, который прописан в договоре.

В своем заявлении заемщику нужно указать:

  • причину неисполнения своих обязательств.
  • свои варианты по погашению в дальнейшем кредита.

К заявлению необходимо в обязательном порядке приложить документы, подтверждающие ухудшение вашего финансового состояния: это может быть информация о вашем финансовом и социальном положении, снижение либо отсутствия доходов, что не позволяет вам исполнять в полном объеме свои обязательства и другое. Непредставление запрашиваемых документов является основанием для оставления заявления заемщика без рассмотрения.

После того, как заемщик предоставит все необходимые документы, банком или МФО будет начата процедура рассмотрения обращения, с учетом таких факторов, как текущее финансовое и социальное положение (платежеспособность) заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по займу до наступления просрочки.

Банк или МФО в течение 15 календарных дней должен предоставить заемщику ответ:

  •  согласиться, приняв предложенные изменения в условия договора;
  • предоставить свои предложения по изменению условий договора;
  • отказать, но с указанием мотивированного обоснования причин.

Согласно законодательству, внесение изменений в условия договора займа предусматривает следующее:

  • изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору займа;
  • отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;
  • изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;
  • изменение срока займа;
  • прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;
  • самостоятельную реализацию залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки;
  • представление отступного взамен исполнения обязательства по договору займа путем передачи банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) залогового имущества;
  • реализацию недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору займа покупателю.

Что делать заемщику, если взаимоприемлемый вариант не найден?

Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, либо кредитором не были проведены процедуры урегулирования просроченной задолженности и не предоставлены мотивированные обоснования, заемщик вправе в течение 15 календарных дней с даты получения решения кредитора обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Внимание! Заемщик к своему заявлению обязательно должен приложить доказательства обращения в кредитную организацию и недостижения с ней взаимоприемлемого решения. На основании заявления заемщика Агентством будет инициирована документальная проверка в отношении банка или МФО.

Что будет, если заемщик не обратится в кредитную организацию?

В этом случае кредитор вправе применить меры в отношении неплатежеспособного заемщика:

  • снять средства со счета должника в счет погашения займа, за исключением специальных счетов, предназначенных для получения пособий, алиментов, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, денег по договору об образовательном накопительном вкладе.
  • передать задолженность на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому агентству или уступить права требования третьим лицам.

Передача задолженности на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству допускается при наличии в договоре займа права кредитной организации на привлечение коллекторского агентства при допущении заемщиком просрочки исполнения обязательств по договору займа.

Кроме этого, кредиторы могут обратиться в суд, для принудительного взыскания. При этом суд будет учитывать все обстоятельства, в том числе были ли предприняты все меры по урегулированию задолженности кредитором и заемщиком.

Помните, что положительный выход из ситуации в интересах не только заемщика, но и кредитной организации. Поэтому, чем раньше вы примите меры по урегулированию просроченной задолженности, тем скорее будет найден взаимоприемлемый вариант погашения задолженности.

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