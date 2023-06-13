700 тыс. заемщиков одобрили изменения в условия заключенных договоров

С начала текущего года в банки за изменением условий заключенных договоров банковского займа обратилось 116,7 тыс. заемщиков, из них 700 тыс. заемщиков одобрена реструктуризация просроченной задолженности.

В МФО обратилось 110,1 тыс. заемщиков, из которых удовлетворены заявления 93,4 тыс. заемщиков.



В целом, с 2022 года в банки и МФО обратилось 935,5 тыс. заявителей, из числа рассмотренных заявлений, более 700 тыс. заемщиков одобрена реструктуризация. Об этом Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Введенный с 1 октября 2021 года Единый порядок урегулирования просроченной задолженности по кредитам на сегодня показал свою эффективность, который позволяет снизить риски дефолта заемщиков, обеспечив лицам, попавшим в сложную ситуацию, возможность восстановить платежеспособность и продолжить своевременное исполнение принятых обязательств перед кредиторами.

Что надо делать заемщику в случае возникновения у него просрочки по кредиту?

Если заемщик не может исполнять свои обязательства по кредиту, то в первую очередь ему необходимо в течение 30 дней с даты наступления просрочки обратиться в банк или МФО, в которой он обслуживается, для реструктуризации кредита с письменным заявлением или иным способом, который прописан в договоре.

В своем заявлении заемщику нужно указать:

причину неисполнения своих обязательств;

свои варианты по погашению в дальнейшем кредита.

К заявлению необходимо в обязательном порядке приложить документы, подтверждающие ухудшение вашего финансового состояния: это может быть информация о вашем финансовом и социальном положении, снижение либо отсутствие доходов, что не позволяет вам исполнять в полном объеме свои обязательства и другое. Непредставление запрашиваемых документов является основанием для оставления заявления заемщика без рассмотрения.

После того, как заемщик предоставит все необходимые документы, банком или МФО будет начата процедура рассмотрения обращения с учетом таких факторов, как текущее финансовое и социальное положение (платежеспособность) заемщика, единственность залогового жилья, добросовестное исполнение обязательств по займу до наступления просрочки.

Банк или МФО в течение 15 календарных дней должен предоставить заемщику ответ:

согласиться, приняв предложенные изменения в условия договора;

предоставить свои предложения по изменению условий договора;

отказать, но с указанием мотивированного обоснования причин.

Согласно законодательству, внесение изменений в условия договора займа предусматривает следующее:

изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору займа;

отсрочку платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменение срока займа;

прощение просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

самостоятельную реализацию залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки;

представление отступного взамен исполнения обязательства по договору займа путем передачи банку (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций) залогового имущества;

реализацию недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору займа покупателю.

Что делать заемщику, если взаимоприемлемый вариант не найден?

Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, либо кредитором не были проведены процедуры урегулирования просроченной задолженности и не предоставлены мотивированные обоснования, заемщик вправе в течение 15 календарных дней с даты получения решения кредитора обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Внимание! Заемщик к своему заявлению обязательно должен приложить доказательства обращения в кредитную организацию и недостижения с ней взаимоприемлемого решения. На основании заявления заемщика Агентством будет инициирована документальная проверка в отношении банка или МФО.

Что будет, если заемщик не обратится в кредитную организацию?

В этом случае кредитор вправе применить меры в отношении неплатежеспособного заемщика:

снять средства со счета должника в счет погашения займа, за исключением специальных счетов, предназначенных для получения пособий, алиментов, жилищных выплат, денег, внесенных на условиях депозита нотариуса, денег по договору об образовательном накопительном вкладе.

передать задолженность на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому агентству или уступить права требования третьим лицам.

Передача задолженности на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству допускается при наличии в договоре займа права кредитной организации на привлечение коллекторского агентства при допущении заемщиком просрочки исполнения обязательств по договору займа.

Кроме этого, кредиторы могут обратиться в суд для принудительного взыскания. При этом суд будет учитывать все обстоятельства, в том числе были ли предприняты все меры по урегулированию задолженности кредитором и заемщиком.

Помните, что положительный выход из ситуации в интересах не только заемщика, но и кредитной организации. Поэтому, чем раньше вы примете меры по урегулированию просроченной задолженности, тем скорее будет найден взаимоприемлемый вариант погашения задолженности.