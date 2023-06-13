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Бублик стартовал с победы на турнире в Голландии

Теннис Старт Победа Фото: Instagram/bublik
Ведущие теннисисты планеты после завершения "Ролан Гаррос" сразу переключились на травяные турниры, один из которых стартовал в Хертогенбоше (Голландия). Он удачно начался для первой ракетки Казахстана Александра Бублика, сообщает Zakon.kz.

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Лучший теннисист Казахстана был сильнее представителя Бельгии Давида Гоффена в первом круге турнира ATP 250. Эта победа досталась казахстанцу нелегко, за выход во второй круг он потратил 1 час и 37 минут, плюс две партии – 7:5, 7:5. Далее Александра Бублика ждет рандеву с итальянцем Янником Синнером, 9-ой ракеткой мира.

Призовой фонд турнира в Хертогенбосе составил 673 630 евро и завершится 18 июня. Александр Бублик начал свои выступления здесь 12 июня, когда вышел на корты в парном разряде с американцем Маккензи Макдональдом. Они проиграли в первом круге парных игр голландскому дуэту Таллону Грикспору и Робину Хаасе – 7:6, 3:6, 9:11.

Тем временем, казахстанский теннисист Дмитрий Попко не сумел выйти во второй круг основы "Челледжера" в Перудже (Италия). уступив аргентинцу Андреа Колларини – 3:6, 6:3, 3:6.

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Бублик Александр Казахстан
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