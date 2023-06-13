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В Таразе наладили производство светодиодных светильников широкого спектра

В Таразе налажено производство светодиодных светильников широкого спектра Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
С каждым годом все увереннее заявляют о себе предприятия Жамбылской области. Немало компаний, чьи товары сегодня являются конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Одним из известных в регионе промышленных предприятий является ТОО "Энерджи Тараз" - высокотехнологичное предприятие, оснащенное современным оборудованием от ведущих европейских производителей.

Компания запустила производство светодиодных светильников широкого спектра. В настоящее время выпускается более 40 моделей светильников, имеется собственное производство корпусов, светодиодных модулей, блоков питания и других компонентов.

Доля казахстанского содержания доведена до 70-80%. В светильниках используются светодиоды ведущих мировых производителей из США, Германии, Южной Кореи со светоотдачей до 190 лм/Вт. По качеству и сроку службы светильники не уступают продукции ведущих мировых компаний, а стоят они в три раза дешевле.

В Таразе налажено производство светодиодных светильников широкого спектра

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области


Также накоплен огромный опыт по освещению различных объектов: междугородние автодороги, городские улицы, парки, стадионы, спортивные центры, детские сады, больницы, промышленные цеха, склады, АЗС и другие.

Предприятие имеет солидную производственную базу, хороших специалистов и высокую финансовую устойчивость. В компании действуют заводы по производству светодиодных светильников, по производству электротехнического оборудования и распределительных устройств.

В Таразе налажено производство светодиодных светильников широкого спектра

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области


Объем выпускаемой продукции: трансформаторные подстанции различной мощности - до 100 ед. в год, светодиодные приборы освещения - до 3000 шт. в год, архитектуры малой формы - до 200 шт. в год.

Компания несколько лет подряд становится призером конкурса "Лучший товар Казахстана".

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Анастасия Московчук
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