В Таразе наладили производство светодиодных светильников широкого спектра





Компания запустила производство светодиодных светильников широкого спектра. В настоящее время выпускается более 40 моделей светильников, имеется собственное производство корпусов, светодиодных модулей, блоков питания и других компонентов.





Доля казахстанского содержания доведена до 70-80%. В светильниках используются светодиоды ведущих мировых производителей из США, Германии, Южной Кореи со светоотдачей до 190 лм/Вт. По качеству и сроку службы светильники не уступают продукции ведущих мировых компаний, а стоят они в три раза дешевле.



