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Татьяна Буланова отказалась от звездной фамилии

Татьяна Буланова отказалась от звездной фамилии Фото: Instagram/buslya
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала подписчикам о новой фамилии после третьей свадьбы, сообщает Zakon.kz.

12 июня певица опубликовала свадебную фотографию, на которой обнимается с мужем – бывшим теннисистом Валерием Рудневым.

"Руднева!" – кратко подписана публикация.

Татьяна Буланова сменила фамилию

Фото: Instagram/buslya

Певица вышла замуж за экс-теннисиста и предпринимателя в сфере ресторанного бизнеса Валерия Руднева 2 июня.

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Церемония бракосочетания состоялась в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали родственники и друзья пары.

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