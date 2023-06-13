Татьяна Буланова отказалась от звездной фамилии
Фото: Instagram/buslya
Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала подписчикам о новой фамилии после третьей свадьбы, сообщает Zakon.kz.
12 июня певица опубликовала свадебную фотографию, на которой обнимается с мужем – бывшим теннисистом Валерием Рудневым.
"Руднева!" – кратко подписана публикация.
Фото: Instagram/buslya
Певица вышла замуж за экс-теннисиста и предпринимателя в сфере ресторанного бизнеса Валерия Руднева 2 июня.
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Церемония бракосочетания состоялась в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали родственники и друзья пары.
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