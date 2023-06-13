В Павлодарской области ребенок провалился в школьную выгребную яму

В районе Аккулы 1 мая шестилетний мальчик провалился в выгребную яму бывшего туалета Казынской СОШ, сообщает Zakon.kz.

Мама ребенка рассказала Pavlodarnews.kz, что ее сын увидел мяч на песке и ветках над ямой и решил его достать.

"Ограждения не было. Сын сделал шаг к мячику и провалился по грудь, потом ему удалось ухватиться за край ямы, он стал звать на помощь. Повезло, что рядом проходил третьеклассник. Он шел в магазин за хлебом. Этот мальчик кинулся вытаскивать моего сына", – рассказала женщина.

Но третьекласснику не хватало сил, поэтому он позвал на помощь двоих ребят постарше. Совместными усилиями дошкольника вытащили из ямы.

"Мой сын сильно испугался, плакал. В этот день погода была ветреная, его крики о помощи долго никто не слышал. Если бы не дети, проходившие мимо, даже страшно представить, что могло произойти", – рассказала мать пострадавшего ребенка.

Ребенка обследовали врачи, которые диагностировали у него раздражение и переохлаждение.

Как уточняется, женщина позвонила в школу и полицию. Отмечается, что родители были на личном приеме акима района.

По словам заместителя директора по воспитательной работе учреждения Ермека Акказенова, яму глубиной 40 см засыпали песком и прикрыли ветками еще 28 апреля.



"Ее огородили лентами, однако ограждение исчезло, осталась только одна палка, на которой оно крепилось. Песок в яме просел. После случившегося мы снова засыпали ее песком, установили знак". Ермек Акказенов

Мама пострадавшего подтвердила, что место, где находился уличный туалет, вновь засыпали песком, оградили красной лентой и установили запрещающую табличку. Также видеокамеру повернули таким образом, чтобы эта территория находилась под круглосуточным наблюдением.

"Вина школы однозначно есть. Провели служебное расследование. Уволили завхоза. Директор школы находится на больничном. Наложить на работника дисциплинарное взыскание, пока он находится на лечении, мы не можем по законодательству". Руководитель отдела образования района Ерсин Еркенов

Согласно опубликованной информации, пострадавший ребенок занимался в подготовительной группе. Сейчас он посещает пришкольный лагерь.

Ранее, 31 мая, в поселке Мойылды Павлодарской области четырехлетний ребенок был найден мертвым в в септике.