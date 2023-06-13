Депутаты лоббируют рост лудомании и финансовых проблем казахстанцев

Инициативы депутатов партии Respublica выталкивают легальный бизнес в пользу офшорного, что ведет государство к экономическим проблемам, лишает финансирования отечественный спорт и провоцирует рост лудомании среди граждан.

8 июня в Мажилисе Парламента состоялось заседание рабочей группы по внесению поправок в некоторые законы и акты РК. Среди прочего обсуждались возможные изменения в деятельности букмекерских контор – депутаты от партии Respublica снова предложили запретить их рекламу, и, в целом, высказывались за полный запрет легального букмекерства в Казахстане. Делается это все якобы для защиты казахстанцев от игровой зависимости, однако многие эксперты считают инициативу "республиканцев" лишь имитацией борьбы с игроманией.

Мировая практика однозначно указывает на неоспоримый факт – запретительная политика в отношении легальной игорной отрасли неизбежно приводит только к расцвету незаконных оффшорных онлайн-площадок. А это, в свою очередь, гарантирует неконтролируемый рост числа лудоманов.

Так, в конце 2021 года Управление ООН по наркотикам и преступности (УПН ООН) представило глобальный доклад о коррупции в спорте, 9 раздел которого посвящен нелегальному офшорному игорному сегменту. В документе указывается на расширение масштабов подобной деятельности в киберпространстве и отмечается, что это стало результатом ограничений в отношении законного игорного бизнеса. Согласно докладу, "на нелегальные онлайн-площади не распространяется ни одна из мер надзора по борьбе с отмыванием денег, существующих в законной букмекерской или финансовой отрасли".

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Иными словами, запретительные методы борьбы с регулируемым рынком неизбежно усиливают проблему, открывая дорогу нелегальным офшорным онлайн-площадкам. А это зеленый свет для черного бизнеса. Например, в Китае, где чрезмерная запретительная политика является основной причиной распространения нелегального сектора офшорных онлайн-площадок, объем "черного" игорного рынка составляет около 600 миллиардов.

Авторы доклада УПН ООН ссылаются на одно из крупнейших исследований от Совета по борьбе с незаконными ставками и связанными с ними финансовыми преступлениями – наиболее авторитетной организации, изучающей проблемы и риски нелегального рынка офшорных онлайн-площадок. В руководстве по борьбе с незаконными ставками, опубликованном на сайте Интерпола, члены Совета также указывают на прямую связь между запретами в отношении легальной отрасли и распространением нелегальной:

"Естественно, когда спрос на продукт не удовлетворяется на законных рынках, возникают нелегальные рынки. Правительства Гонконга, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии признают, что хорошо регулируемый законный рынок приносит обществу пользу через налогообложение, платежи в поддержку спорта, от которого зависят ставки, и сборы на проекты ответственного азартного игрового обращения…".

Международный опыт также полностью опровергает популистские заявления мажилисменов из "Республики", будто их запреты могут помочь в борьбе с игроманией. В руководстве Совета по борьбе с незаконными ставками на основании мониторинга научных работ, проведенных за последние 20 лет, утверждается следующее:

"Существует растущее количество научных доказательств, показывающих, что влияние незаконных ставок в формировании игровых расстройств намного выше, чем у законных. Академические данные об этом факте распространяются в Соединенных Штатах, Европе, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее и Гонконге. Они показывают, что люди, склонные к чрезмерным ставкам, значительно чаще занимаются незаконными азартными играми, и среди тех, кто делает незаконные ставки, намного больше людей с проблемами азартной зависимости, чем среди тех, кто делает легальные ставки…".

Причинами, по которым незаконные ставки в большей степени провоцируют развитие азартной зависимости, специалисты называют принципиальные различия между легальными букмекерами и незаконными офшорными онлайн-площадками. Легальные предлагают свои услуги социально ответственным образом и предпринимают меры для смягчения негативных последствий азартных игр через инициативы по ответственной игре. Что касается нелегальных офшорных онлайн-площадок, то эти в погоне за выгодой игнорируют любые меры безопасности и активно побуждают клиентов к безрассудному поведению в отсутствие регулирующего контроля. У таких букмекеров нет ограничений в отношении типов разрешенных ставок, максимальных лимитов, возрастного ценза клиентов. Несовершеннолетние на площадках нелегальных онлайн-площадок – в порядке вещей. Также сайты нелегалов обходят большинство государственных блокировок, а когда их все-таки удается заблокировать, появляется аналогичный сайт - "зеркало".

В результате, по данным Совета по борьбе с незаконными ставками, во всем мире "до 80% ставок на спорт делаются незаконно, а их общая сумма может достигать 1,7 триллиона долларов США.

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В итоге, если "республиканцы" исхитрятся совершить задуманное, и на месте ответственной легальной отрасли, разрастется неконтролируемый рынок нелегальных офшорных онлайн-площадок, то это повлечет за собой исключительно социально-экономические проблемы. Государство понесет значительные бюджетные потери – расцвет незаконного рынка всегда сопровождается резким падением налоговых отчислений. Отечественный спорт будет лишен возможностей развиваться за счет тех крупных вливаний, которые сегодня повсеместно делают легальные букмекеры.

Пострадает медиаотрасль – рынок СМИ и рекламы потеряет инвестиции на десятки миллиардов тенге. И, наконец, те, кого депутаты якобы хотят защитить – многочисленные граждане Казахстана – останутся абсолютно беззащитными перед всеми рисками и угрозами нелегальных офшорных онлайн-площадок. Вместо борьбы с игроманией казахстанское общество получит исключительно ее бесконтрольный рост.

Так о каких же плюсах можно говорить в случае данной инициативы депутатов от Respublica, если хоть кто-то из них вряд ли осознает, сколько настоящего вреда принесет эта бездумная настойчивость? Чем можно объяснить настойчивость и рвение в продвижении сомнительных идей: банальной некомпетентностью или все же в рядах новых мажилисменов завелись выгодополучатели из офшорных зон, куда они так рьяно подталкивают соотечественников?

При подготовке материала были использованы отчеты ООН и Интерпола:

"Глобальный доклад о коррупции в спорте" от Управления ООН по наркотикам и преступности.

"Надлежащая практика борьбы с незаконными ставками: руководство для спортивных организаций по соблюдению добросовестности" от Совета по борьбе с незаконными ставками и связанными с ними финансовыми преступлениями.