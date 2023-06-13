Экстренную посадку совершил следовавший из Москвы в Актау самолет
Фото: Zakon.kz
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следовавший из Москвы в Актау, экстренно сел в аэропорту Самары, сообщает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, на борту самолета возникла внештатная ситуация.
"Самолет, следующий по маршруту Шереметьево – Актау, экстренно совершил посадку в аэпорорту Курумоч в Самаре", – сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, на борту самолета возникла внештатная ситуация.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что пассажиры размещены в здании аэровокзала, с ними работает представитель авиакомпании.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее дверь самолета открылась прямо во время полета.
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