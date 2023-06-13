Экстренную посадку совершил следовавший из Москвы в Актау самолет

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следовавший из Москвы в Актау, экстренно сел в аэропорту Самары, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, на борту самолета возникла внештатная ситуация.

"Самолет, следующий по маршруту Шереметьево – Актау, экстренно совершил посадку в аэпорорту Курумоч в Самаре", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту самолета возникла внештатная ситуация.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что пассажиры размещены в здании аэровокзала, с ними работает представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее дверь самолета открылась прямо во время полета.