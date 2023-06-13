Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Экстренную посадку совершил следовавший из Москвы в Актау самолет

экстренная посадка Фото: Zakon.kz
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следовавший из Москвы в Актау, экстренно сел в аэропорту Самары, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, на борту самолета возникла внештатная ситуация.

"Самолет, следующий по маршруту Шереметьево – Актау, экстренно совершил посадку в аэпорорту Курумоч в Самаре", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту самолета возникла внештатная ситуация.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что пассажиры размещены в здании аэровокзала, с ними работает представитель авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее дверь самолета открылась прямо во время полета.

Читайте также

В Актау выпавший из окна мальчик скончался в больнице

В Павлодарской области ребенок провалился в школьную выгребную яму

Нурлан Уранхаев: Площадь пожара в Абайской области значительно сократилась

Елена Беляева
Самара Актау Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
В отношении бывшего главы МЧС Юрия Ильина проведут проверку
В отношении бывшего главы МЧС Юрия Ильина проведут проверку
Главное к утру: увольнение вице-министра нацэкономики, загадочная смерть в Актобе, поиски тракториста
Главное к утру: увольнение вице-министра нацэкономики, загадочная смерть в Актобе, поиски тракториста
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления