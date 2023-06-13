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В Актау выпавший из окна мальчик скончался в больнице

авто Фото: Zakon.kz
В Актау погиб 4-летний мальчик, который упал из окна многоэтажки, сообщает Zakon.kz.

Врачи рассказали mangystaumedia.kz о том, что ребенок получил серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственного дыхания.

Напомним, инцидент произошел 10 июня около 13:00 в 6 микрорайоне. Как рассказали очевидцы, в квартире на 5 этаже трое детей остались без родителей. Пострадавший ребенок выпал из открытого окна.

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Елена Беляева
Актау Мангистауская область
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