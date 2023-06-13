Как эффективнее выучить иностранный язык по сериалам
96 добровольцев приняли участие в исследовании.
Отмечено, что они посмотрели пять серий малоизвестного шоу с английскими субтитрами "Fresh off the Boat" с разными интервалами: один раз в неделю, один раз в день и все серии за один сеанс.
В конце эксперимента все участники прошли проверку того, насколько хорошо они запомнили сложные словосочетания.
Автор исследования, доцент кафедры иностранных языков и коммуникативных технологий Университета МИСИС Анастасия Плотникова-Паттемор отметила, что лучший результат был у группы, в которой смотрели серии с большим интервалом (один эпизод в неделю).
Она продолжила в разговоре с "Газета.ru", что обучение более устойчиво, когда между занятиями есть временной промежуток.
Задействуются отделы мозга, отвечающие за припоминание ранее полученной информации и контекстуальные подсказки. А многочасовое изучение одного и того же предмета приводит к снижению внимания и ухудшению запоминания.
"Зрители, владеющие языком на среднем (В1-В2) уровне, могут начинать просмотр сериалов с субтитрами изучаемого языка. Шаг за шагом, постепенно убирать субтитры и смотреть медиа на языке оригинала без текстовой поддержки".Анастасия Плотникова-Паттемор
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