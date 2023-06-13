В США уличные празднования чемпионства "Денвера" обернулись трагедией
Как отмечает телеканал Megh Updates, американские фанаты баскетбола праздновали первую победу "Наггетс" в НБА. В какой-то момент начались беспорядки.
My city is lit #Denver #Nuggets #Champions pic.twitter.com/hgsx66i4mp— E💰 (@1DopeCPA) June 13, 2023
Люди забирались на светофоры, чтобы снять фейерверк и количество празднующих.
По сообщениям полиции, подозреваемый также получил ранение и сейчас взят под стражу.
В Денвере (США) на стадионе "Болл-Арена (Пепси-центр)" состоялся пятый матч в рамках финала плей-офф НБА, в котором "Денвер Наггетс" принимал "Майами Хит". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 94:89. Таким образом, "Наггетс" стали чемпионами НБА.
Отметим, что месяц назад в Алматы болельщики после футбольного матча устроили хаос.