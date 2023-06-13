В Акмолинской области лихач нарушил скоростной режим 137 раз

Акмолинские полицейские задержали водителя, нарушившего скоростной режим 137 раз. Штрафы, наложенные на лихача, составили более 1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

С 7 по 30 июня в регионе проводится ОПМ "Борышкер". За первую неделю задержаны 20 транспортных средств злостных нарушителей, имеющих 5 и более административных штрафов, при этом 14 злостных нарушителей оплатили штрафы на сумму порядка 3 млн тенге.

"Самым злостным нарушителем среди них оказался 43-летний житель Кокшетау, который управлял автомашиной Toyota Camry, состоящей на учете в РФ. С помощью программы "Қорғау" полицейские выяснили, что мужчина 137 раз допустил превышение скорости на сумму 1 млн 250 тыс. тенге", – говорится в сообщении пресс-службы ДП региона.

Полицейские водворили автомобиль нарушителя на спецстоянку.

Кроме того, с помощью программы "Қорғау" выявлены 3 транспортных средства, водители которых управляли машиной, будучи лишенными права управления. Данные транспортные средства числились в базе как "лишенные права управления".





"В целом в период ОПМ "Борышкер" с должников взыскано порядка 30 млн тенге, 43 транспортных средства водворены на специализированную стоянку", – резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что свыше двух миллионов тенге штрафов задолжал водитель Audi в Алматы.

