Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Акмолинской области лихач нарушил скоростной режим 137 раз

нарушение ПДД Фото: polisia.kz
Акмолинские полицейские задержали водителя, нарушившего скоростной режим 137 раз. Штрафы, наложенные на лихача, составили более 1 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

С 7 по 30 июня в регионе проводится ОПМ "Борышкер". За первую неделю задержаны 20 транспортных средств злостных нарушителей, имеющих 5 и более административных штрафов, при этом 14 злостных нарушителей оплатили штрафы на сумму порядка 3 млн тенге.

"Самым злостным нарушителем среди них оказался 43-летний житель Кокшетау, который управлял автомашиной Toyota Camry, состоящей на учете в РФ. С помощью программы "Қорғау" полицейские выяснили, что мужчина 137 раз допустил превышение скорости на сумму 1 млн 250 тыс. тенге", – говорится в сообщении пресс-службы ДП региона.

Полицейские водворили автомобиль нарушителя на спецстоянку.

Кроме того, с помощью программы "Қорғау" выявлены 3 транспортных средства, водители которых управляли машиной, будучи лишенными права управления. Данные транспортные средства числились в базе как "лишенные права управления".


"В целом в период ОПМ "Борышкер" с должников взыскано порядка 30 млн тенге, 43 транспортных средства водворены на специализированную стоянку", – резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что свыше двух миллионов тенге штрафов задолжал водитель Audi в Алматы.

Читайте также

Спасли или забрали на мясо: в Экибастузе ищут раненную косулю

В Актау выпавший из окна мальчик скончался в больнице

Экстренную посадку совершил следовавший из Москвы в Актау самолет

Елена Беляева
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
На дорогах Алматы кортеж из элитных авто устроил беспредел
В отношении бывшего главы МЧС Юрия Ильина проведут проверку
В отношении бывшего главы МЧС Юрия Ильина проведут проверку
Главное к утру: увольнение вице-министра нацэкономики, загадочная смерть в Актобе, поиски тракториста
Главное к утру: увольнение вице-министра нацэкономики, загадочная смерть в Актобе, поиски тракториста
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления