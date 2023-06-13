Спасли или забрали на мясо: в Экибастузе ищут раненную косулю

В мессенджерах распространяется видео с раненной косулей при въезде в Экибастуз, сообщает Zakon.kz.

На кадрах косуля лежит в траве у дороги. По мнению автора видео, животное могло сломать ноги.

Как пишет Pavlodarnews.kz, видео заметили лесники. Руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Каиржан Шайманов заявил, что на место дважды выезжал сотрудник природоохранной полиции.

"В первый раз полицейский не нашел животное. Во второй раз он отправился на место вместе с охотоведом. С ними был человек, который скинул видео. Шерсти есть, животного нет. Видимо, кто-то забрал косулю. Пока нет никакой информации", – сообщил глава учреждения.





По информации Каиржана Шайманова, в чаты и на электронную почту волонтеров и зоозащитников направили просьбы сообщить любую информацию о раненой косуле. Павлодарцы предполагают, что животное кто-то мог забрать ради мяса, но надеются, что косулю увезли с добрыми намерениями.

Отметим, что в Павлодаре спасатели помогли тонущей косуле. Тогда ее забрали представители общественного фонда "Сердца Павлодара".